Putin zakázal vývoz ruské ropy do zemí, které uplatňují cenový strop

Ruský prezident Vladimir Putin včera podepsal dekret, který zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí uplatňujících cenový strop na ruskou ropu. V případě exportu ropy vstoupí zákaz v platnost na začátku února a bude platit pět měsíců. U ropných produktů by ruská vláda mohla stanovit pozdější začátek platnosti zákazu, uvedla agentura Reuters.Moskva už dříve avizovala, že Putin příslušný dekret podepíše tento týden. Nařízení podle agentury DPA zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů firmám a osobám v případě, že je ve smlouvách "přímo či nepřímo zahrnut mechanismus stanovení cenového stropu". Podle Reuters dekret zahrnuje také ustanovení, které ruskému prezidentovi umožňuje ve zvláštních případech zákaz dodávek zrušit.

Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská unie a Austrálie od 5. prosince zavedly maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. Cenový strop je součástí reakce západních zemí na útok ruských vojsk na Ukrajinu.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak minulý týden uvedl, že Rusko by začátkem příštího roku mohlo v reakci na zavedení cenového stropu ze strany západních zemí snížit těžbu ropy o pět až sedm procent. To by znamenalo o 500 000 až 700 000 barelů denně.

