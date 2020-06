Kvůli úniku ropy platí stav nouze v ruském Norilsku. Řeka se bude vzpamatovávat desítky let

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | NOAA Vyhlášení stavu nouze má uspíšit likvidaci havárie. Ilustrační obrázek

Ruský prezident Vladimir Putin schválil vyhlášení stavu nouze v polárním městě Norilsk, kde z tamní elektrárny a teplárny uniklo velké množství ropného paliva do řeky. Putin v přímém televizním přenosu káral vysoce postavené hodnostáře, že se o všem dozvěděli příliš pozdě a nedokázali správně reagovat.

Z nádrže elektrárny podle vyšetřovatelů 29. května uniklo více než 21 000 tun paliva a maziv. Většina, asi 16 000 tun, se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, zbytek se vsákl do půdy. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje. Vyhlášení stavu nouze má uspíšit likvidaci havárie.

Putina podle ruských médií rozčililo prohlášení gubernátora Krasnojarského kraje Alexandra Usse, že likvidovat následky havárie bude problematické, protože uniklé palivo je možné jedině nechat shořet, ale s tím v případě tak ohromného množství nejsou v kraji žádné zkušenosti. A gubernátor tak nedokáže předpovědět, zda se vše podaří zvládnout během dvou týdnů. A tím své hlášení ukončil.

"Skončil jste. Ale co se má dělat? Vždyť to vy jste gubernátor!" zareagoval Putin. "Proč se úřady o tom, co se stalo, dozvěděly až po dvou dnech? Budeme se dozvídat o mimořádných situacích ze sociálních sítí?", soptil prezident a ptal se gubernátora, zda je vůbec při smyslech.

Putin také pohrozil vyšetřováním řediteli energetického podniku, kterému elektrárna patří. Věcí se už zabývá generální prokuratura.

Norilsk se 180 000 obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Město bylo postaveno okolo podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým výrobcem

