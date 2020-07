Pytlák dostal v Ugandě 11 let vězení za zabití samce gorily horské

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ugandský soud poslal na 11 let do vězení muže usvědčeného ze zabití samce gorily horské. Rafikiovi bylo 25 let a byl vůdcem nejstarší skupiny horských goril v Ugandě. V červnu ho našli mrtvého se zraněními v oblasti břicha.

Felix Byamukama se podle zpravodajského serveru BBC u soudu v západougandském městě Kabale k činu přiznal a doznal se také, že do chráněné oblasti vnikl třikrát. Kromě Rafikiho zabil i antilopu a divoké prase.

Skupina, kterou vedl Rafiki, byla zvyklá na kontakt s lidmi a ochránci přírody se obávali, že po Rafikiho smrti se vůdcovské role ujme některý z divoce žijících samců. Ochránci skupinu pozorovali a zjistili, že se nic podobného nestalo a vůdčí roli za stříbrohřbetého Rafikiho převzal černohřbetý člen skupiny.

V divoké přírodě žije asi 1000 horských goril. Nacházejí se v chráněných parcích v Ugandě, Rwandě a Kongu a pro všechny tyto země jsou zdrojem příjmů od turistů.

Ugandské úřady nedávno začal znepokojovat nárůst aktivity pytláků - v době, kdy byl park pro turisty uzavřen, napočítaly až 300 incidentů. Oblast je nyní částečně znovu otevřena.

