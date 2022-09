Rada pro energetiku bude řešit dva návrhy možných řešení cen energií

Karel Zvářal 6.9.2022 21:06 Reaguje na Miroslav Vinkler

Určitě znáte to cliché o dodělávající kobyle. Pocítíme to, o to se agresor nepochybně postará. Jestli ale neumí získat Kyjevskou Rus na svou stranu diplomatickou cestou, sázet na sílu je sázka do loterie, resp. projevem arogantní hlouposti. Že prohrává a prohraje, to už je snad jasné. Teď jde jen o to, aby dočista nezbláznil...

