https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rakousko-prohralo-spor-s-komisi-o-zarazeni-jadra-a-plynu-mezi-zelene-investice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

10.9.2025 11:31 | LUCEMBURK (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Rakousko prohrálo soudní spor proti pravidlům EU, která označují jadernou energii a zemní plyn za investice šetrné k životnímu prostředí. Rakouská vláda napadla rozhodnutí Evropské komise zahrnout plyn a jadernou energii mezi investice, které mohou být v regionu označovány jako udržitelné. Tribunál Soudního dvora EU se přiklonil na stranu unijní exekutivy a rozhodl, že komise nepřekročila své pravomoci, když jádro a plyn zahrnula do systému udržitelných investic.
 
Podle rozhodnutí soudu měla EK právo zaujmout stanovisko, že určité ekonomické činnosti v odvětví jaderné energie a plynu mohou za určitých podmínek podstatně přispět ke zmírnění změn klimatu.

Zařazení plynu a jádra do tzv. taxonomie EU, tedy systému, který určuje, které ekonomické činnosti jsou považovány za environmentálně udržitelné, v roce 2022 odhalilo hluboké rozpory mezi členskými zeměmi ohledně toho, které zdroje energie použít k dosažení cílů v oblasti změn klimatu.

Země jako Španělsko a Dánsko argumentovaly, že není věrohodné označovat plyn, tedy fosilní palivo emitující oxid uhličitý, za klimaticky šetrný. Polsko a Bulharsko naopak patřily mezi země, které usilovaly o podporu investice do plynu, protože tyto investice jim mohou pomoci opustit více znečišťující uhlí, upozornila agentura Reuters.

Rakousko ve své žalobě argumentovalo, že Brusel by měl zařazení jádra a plynu zrušit mimo jiné z důvodu, že jaderná energie nemůže splnit požadavek "nezpůsobování významných škod" životnímu prostředí, kvůli obavám z radioaktivního odpadu. Rakousko je obecně proti jaderné energii a v zemi nebyla nikdy postavena jaderná elektrárna.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Z komína na střeše vily vychází hustý kouř Foto: Depositphotos Hnutí ANO a SPD by nezavedly emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty Kouř z jehličnatého lesa Foto: Depositphotos V Kanadě letos opět extrémně hoří, shořela větší plocha, než je rozloha ČR Golfský proud Foto: RedAndr Wikimeda Commons Klimatolog: Cirkulace vody v severním Atlantiku posledních 20 let slábne

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 56

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 34

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 155

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 16

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 21
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist