Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice
Zařazení plynu a jádra do tzv. taxonomie EU, tedy systému, který určuje, které ekonomické činnosti jsou považovány za environmentálně udržitelné, v roce 2022 odhalilo hluboké rozpory mezi členskými zeměmi ohledně toho, které zdroje energie použít k dosažení cílů v oblasti změn klimatu.
Země jako Španělsko a Dánsko argumentovaly, že není věrohodné označovat plyn, tedy fosilní palivo emitující oxid uhličitý, za klimaticky šetrný. Polsko a Bulharsko naopak patřily mezi země, které usilovaly o podporu investice do plynu, protože tyto investice jim mohou pomoci opustit více znečišťující uhlí, upozornila agentura Reuters.
Rakousko ve své žalobě argumentovalo, že Brusel by měl zařazení jádra a plynu zrušit mimo jiné z důvodu, že jaderná energie nemůže splnit požadavek "nezpůsobování významných škod" životnímu prostředí, kvůli obavám z radioaktivního odpadu. Rakousko je obecně proti jaderné energii a v zemi nebyla nikdy postavena jaderná elektrárna.
