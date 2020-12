Rakousko v EU vetovalo dotace na výrobu vodíku z jaderné energie

Pavel Hanzl 11.12.2020 10:59

To je naprosto v pořádku, protože vodík je potřeba vyrábět hlavně z přetoků OZE, jaderná elektřina je na to příliš drahá. S dotacemi by se to vyrentovalo, což je chyba a jsou to vyhozené peníze.

