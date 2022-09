Rakušan: Pokud EU najde shodu, může to vést k uklidnění trhů s energiemi

Pavel Hanzl 8.9.2022 11:30

Tohle mi připadá jako rozumný postup, žádný populismus typu "výstřel do tmy".

Odstrašující příklad je Maďarsko.

Zastropovali cenu benzínu a nafty neskutečně komplikovaným způsobem a výsledek se dostavil. Obrovské výdaje SR a hodně benzínek zavřelo.

Přitom se Orbán plazí před Putinem a je závislý na jeho plynu i ropě.

To je přesně ta situace, která dostala do krize Německo a nás.

Až nastane správný čas (a to Putin umí velmi dobře odhadnout), tak jim to zavře celý a jaký bylo Maďarsko??

