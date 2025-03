Re-use centra v Ústeckém kraji se těší oblibě, mají ho i dvoutisícové Povrly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Re-use centra, tedy sběrná místa, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které využije někdo další, se v Ústeckém kraji těší oblibě. Dnes své centrum otevřely také zhruba dvoutisícové Povrly na Ústecku. Je u sběrného dvora a náklady na jeho zřízení byly téměř tři miliony korun. Většinu pokryje dotace. Úřad si od nové služby slibuje, že díky ní ročně předejde vzniku téměř 50 tun odpadu.Sběrný dvůr si z poloviny pronajímá společnost Marius Pedersen, která v obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, řekl ČTK správce majetku na obecním úřadě Luboš Fiala. Jedna polovina budovy ve sběrném dvoře bude dál sloužit pro potřeby společnosti, druhá jako re-use centrum. Přes centrum mohou lidé vracet do oběhu věci, které již nevyužijí. Naopak někomu jinému se mohou hodit, a proto si je z centra bude moci vzít a dál využívat.

V nedalekém krajském městě Ústí nad Labem provozují re-use centrum dobrovolníci, ačkoliv okolní města zřizují centra ve spolupráci se svozovými společnostmi nebo se o ně starají jejich příspěvkové organizace. Jediná dotace, kterou ústecké centrum čerpá, je od úřadu práce na společensky prospěšné místo pro handicapovanou pracovnici. Ústí nad Labem na provoz re-use centra nepřispívá, přestože služba podle zástupkyně centra Karolíny Žákovské plní roli města. To, co lidé do centra přinášejí, by se jinak stalo komunálním odpadem. Na dotaz, proč město na provoz centra nepřispívá, náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.) ČTK řekla, že ji s tím nikdo neoslovil. "Nikdo se mnou nejednal," uvedla.

První re-use centrum v regionu začalo fungovat v roce 2021 v Teplicích. Obsluhu a provoz služby hradí město. Na jejím zřízení spolupracovalo se svozovou společností Marius Pedersen. V obdobném režimu je v provozu re-use centrum v Lounech, kde ho město otevřelo také se svozovou společností Marius Pedersen. V Chomutově se o re-use centrum stará příspěvková organizace Technické služby města Chomutova. Mluvčí radnice Zuzana Vavřínová ČTK řekla, že se centru daří. Pro občany se otevřelo loni v březnu.

V krajském městě sváží odpad společnost AVE. O tom, že by mohla služba vzniknout ve spolupráci se svozovou společností, neměla náměstkyně informace. Doplnila, že město má ve firmě zanedbatelný podíl. Primátor Teplic Jiří Štábl (ANO) ČTK řekl, že město ve svozové společnosti Marius Pedersen nemá podíl žádný, firma městu pouze dodává služby.

V Děčíně nabídnout službu teprve plánují. Radnice má možnost zřídit re-use point podle smlouvy do roku 2027 ve sběrném dvoře, který není ve vlastnictví města. "Podmínky provozu jsou jasně definovány touto smlouvou. Zájem města vybudovat toto místo stále trvá," řekla ČTK náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín).

reklama