https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reakce-komise-ohledne-ets2-je-podle-hladika-absolutnim-vitezstvim
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Reakce komise ohledně ETS2 je podle Hladíka absolutním vítězstvím

22.10.2025 12:38 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | MŽP ČR
Reakce Evropské komise (EK) na požadavky Česka a dalších 18 států na úpravy v systému nových emisních povolenek ETS2 je absolutním vítězstvím, řekl dnes při příchodu na jednání vlády novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Komise požadavky států plně reflektovala, uvedl. Znamená to podle něj záruku, že povolenky se udrží na přijatelných cenách a nový systém nebude mít negativní dopady na osoby, spotřebitele, malé firmy a živnostníky.
 
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který vyjednává o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy, označil změny, které před nadcházejícím summitem unijních lídrů navrhla EK, za nesmyslné a alibistické. Dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS) vyzval, aby v Bruselu odmítl "zelené šílenosti", které podle něj komise navrhuje.

Základní opatření podle Hladíka spočívá v tom, že povolenek bude 80 milionů místo 20 milionů. "Budou se pouštět na trh ve chvíli, kdy cena přesáhne 45 eur," uvedl. Další opatření zafixuje ceny povolenek po pětiletém období. "Další opatření se týká stability a předvídatelnosti trhu. To znamená, že burza se otevře už příští rok, protože zatím se ve veřejném prostoru vlastně objevují bankovní deriváty. Tomu chce komise také zabránit, aby bylo jasné, že ta cena není nějakých 80 eur, jak se objevuje ve veřejném prostoru," řekl Hladík.

Plán je podle něj posílením mechanismů, které zajistí, že cena se udrží kolem 45 eur. "Nikdy to nemohl být pevný strop, protože to by byla daň a na daň je v Evropské unii potřeba jednomyslnost. Té bychom nedosáhli," řekl Hladík.

V reakci na Babišovu kritiku poukázal Hladík na to, že šéf ANO je aktuálně na dovolené. "Myslím, že by bylo fajn, kdyby od moře zase přijel do Česka a začal trošku pracovat. Je po volbách. Myslím si, že toho populismu v Česku bylo dost," uvedl. Babišovy populistické řeči podle Hladíka jen vyvádějí ČR mimo Evropskou unii, což s sebou může přinést negativní ekonomické dopady pro každého.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček označil změny v systému povolenek v úterý za debakl. Stanoviska EK jsou čím dál tím tvrdší a kategoričtější, míní. Podle Hladíka se Havlíček vyjadřoval ještě dřív, než komise návrh představila. "On prostě zjednodušeně řečeno něco plácl a neznal ten návrh jako takový. Tohle je absolutní diletantismus, který si budoucí ministr nemůže dovolit," řekl. Jde o maximum, čeho mohla ČR dosáhnout, a je za tím rok úsilí, doplnil Hladík.

Havlíček dnes novinářům naopak řekl, že se Hladík nechal chytit na udičku a nepochopil princip obchodování s emisními povolenkami. Jde podle Havlíčka o nekompromisní nástroj spekulativního charakteru. "Bagatelizování dopadů emisních povolenek nebo hra na jejich zastropování je neskutečná faleš od ministra Hladíka," prohlásil. Havlíček je přesvědčený o tom, že nová Sněmovna ETS 2 do českého právního řádu nezavede.

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Andrej Babiš Foto: ALDE Flickr Babiš: Navržené změny v systému povolenek jsou nesmyslné a alibistické Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken Flickr Evropská komise navrhuje změny v systému emisních povolenek ETS2, řekl Hoekstra Karel Havlíček Foto: Svaz průmyslu a dopravy ČR Havlíček: Návrh komise k systému povolenek je debakl, neobrací se ku prospěchu Česka

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 61

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 25

Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví

Diskuse: 69
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist