Reakce komise ohledně ETS2 je podle Hladíka absolutním vítězstvím
Základní opatření podle Hladíka spočívá v tom, že povolenek bude 80 milionů místo 20 milionů. "Budou se pouštět na trh ve chvíli, kdy cena přesáhne 45 eur," uvedl. Další opatření zafixuje ceny povolenek po pětiletém období. "Další opatření se týká stability a předvídatelnosti trhu. To znamená, že burza se otevře už příští rok, protože zatím se ve veřejném prostoru vlastně objevují bankovní deriváty. Tomu chce komise také zabránit, aby bylo jasné, že ta cena není nějakých 80 eur, jak se objevuje ve veřejném prostoru," řekl Hladík.
Plán je podle něj posílením mechanismů, které zajistí, že cena se udrží kolem 45 eur. "Nikdy to nemohl být pevný strop, protože to by byla daň a na daň je v Evropské unii potřeba jednomyslnost. Té bychom nedosáhli," řekl Hladík.
V reakci na Babišovu kritiku poukázal Hladík na to, že šéf ANO je aktuálně na dovolené. "Myslím, že by bylo fajn, kdyby od moře zase přijel do Česka a začal trošku pracovat. Je po volbách. Myslím si, že toho populismu v Česku bylo dost," uvedl. Babišovy populistické řeči podle Hladíka jen vyvádějí ČR mimo Evropskou unii, což s sebou může přinést negativní ekonomické dopady pro každého.
První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček označil změny v systému povolenek v úterý za debakl. Stanoviska EK jsou čím dál tím tvrdší a kategoričtější, míní. Podle Hladíka se Havlíček vyjadřoval ještě dřív, než komise návrh představila. "On prostě zjednodušeně řečeno něco plácl a neznal ten návrh jako takový. Tohle je absolutní diletantismus, který si budoucí ministr nemůže dovolit," řekl. Jde o maximum, čeho mohla ČR dosáhnout, a je za tím rok úsilí, doplnil Hladík.
Havlíček dnes novinářům naopak řekl, že se Hladík nechal chytit na udičku a nepochopil princip obchodování s emisními povolenkami. Jde podle Havlíčka o nekompromisní nástroj spekulativního charakteru. "Bagatelizování dopadů emisních povolenek nebo hra na jejich zastropování je neskutečná faleš od ministra Hladíka," prohlásil. Havlíček je přesvědčený o tom, že nová Sněmovna ETS 2 do českého právního řádu nezavede.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.
