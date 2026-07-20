Ředitelství vodních cest předložilo dokumentaci k plavebnímu stupni v Přelouči
Součástí záměru je přeložka silnice II/333 z Přelouče do Břehů a vybudování nového přemostění Labe západně od nynějšího jezu Přelouč. Silnice dlouhá 2,5 kilometru povede po pravém břehu Labe a zajistí přístup k plavebním komorám a čekacím stáním. Další cesta dlouhá 320 metrů povede od ulice Na Krétě v Přelouči kvůli příjezdu k nové vodní elektrárně. Součástí projektu je i zdvižení pěší lávky přes Labe u Slavíkových ostrovů, po níž vede cesta mezi Přeloučí a Břehy.
ŘVC chce, aby zamýšlené splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic získalo kladné stanovisko EIA příští rok v květnu. Projekt se skládá ze sedmi dílčích záměrů. Klíčovou stavbou je plavební stupeň v Přelouči, kromě něj by byla nutná například modernizace stupně Srnojedy na Pardubicku a vybudování přístavu v Pardubicích. Podle odhadů státní organizace by stavba mohla začít v roce 2030, se všemi doprovodnými částmi vyjde na více než pět miliard korun.
Dřívější plány ŘVC narážely hlavně na výhrady ekologů. Těm se nelíbilo, že by plavební kanál u Přelouče měl vést přes chráněnou přírodní lokalitu Slavíkovy ostrovy. Smysluplnost a hospodárnost projektu v minulosti zpochybnil Nejvyšší kontrolní úřad. Údaje, jak bude trasa využívaná pro dálkovou lodní dopravu, investor zatím nepředložil. Podle ředitele státního podniku Povodí Labe Mariána Šebesty nejspíš nepůjde o objemy z dob, kdy se po řekách vozilo uhlí. Obavy z nedostatku vody by měly podle něj vyřešit jezy, ale celkově je v Labi a dalších řekách často kriticky málo vody a sucho je běžný problém.
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Všechny komentáře (3)
smějící se bestie20.7.2026 16:16
měly být v provozu už před 30roky, aby při vstupu ČR do EU, fungoval minimálně ze 2/3 D-O-L.