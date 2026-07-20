https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reditelstvi-vodnich-cest-predlozilo-dokumentaci-k-plavebnimu-stupni-v-prelouci
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ředitelství vodních cest předložilo dokumentaci k plavebnímu stupni v Přelouči

20.7.2026 15:09 | PŘELOUČ (ČTK)
Diskuse: 3
Labe v Přelouči.
Labe v Přelouči.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stribrohorak / Wikimedia Commons
Ředitelství vodních cest (ŘVC) předložilo návrh na stavbu plavebního stupně na Labi v Přelouči k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Stavba má zajistit překonání nesplavného úseku řeky u současného jezu. Záměr Stupeň Přelouč II je součástí rozsáhlého projektu splavnění Labe do Pardubic, který se ŘVC snaží prosadit více než 20 let.
 
Podle dokumentace má vzniknout nový plavební kanál. Plavební dráha povede částečně řekou a pod současným jezem novým pravobřežním obchvatem mimo nynější koryto Labe. Šířka plavební dráhy bude 50 metrů. Současný jez Přelouč zůstane funkční a vedle něj u pravého břehu vznikne nová horní plavební komora. Níže po toku bude tři metry vysoký jez Přelouč II, který zajistí zvýšení hladiny řeky. Kromě plavební komory bude součástí jezu také malá vodní elektrárna, biokoridor a rybí přechod. Plavební komory budou mít rozměry 115krát 12,5krát čtyři metry. Součástí každé budou i čekací stání pro lodě.

Součástí záměru je přeložka silnice II/333 z Přelouče do Břehů a vybudování nového přemostění Labe západně od nynějšího jezu Přelouč. Silnice dlouhá 2,5 kilometru povede po pravém břehu Labe a zajistí přístup k plavebním komorám a čekacím stáním. Další cesta dlouhá 320 metrů povede od ulice Na Krétě v Přelouči kvůli příjezdu k nové vodní elektrárně. Součástí projektu je i zdvižení pěší lávky přes Labe u Slavíkových ostrovů, po níž vede cesta mezi Přeloučí a Břehy.

ŘVC chce, aby zamýšlené splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic získalo kladné stanovisko EIA příští rok v květnu. Projekt se skládá ze sedmi dílčích záměrů. Klíčovou stavbou je plavební stupeň v Přelouči, kromě něj by byla nutná například modernizace stupně Srnojedy na Pardubicku a vybudování přístavu v Pardubicích. Podle odhadů státní organizace by stavba mohla začít v roce 2030, se všemi doprovodnými částmi vyjde na více než pět miliard korun.

Dřívější plány ŘVC narážely hlavně na výhrady ekologů. Těm se nelíbilo, že by plavební kanál u Přelouče měl vést přes chráněnou přírodní lokalitu Slavíkovy ostrovy. Smysluplnost a hospodárnost projektu v minulosti zpochybnil Nejvyšší kontrolní úřad. Údaje, jak bude trasa využívaná pro dálkovou lodní dopravu, investor zatím nepředložil. Podle ředitele státního podniku Povodí Labe Mariána Šebesty nejspíš nepůjde o objemy z dob, kdy se po řekách vozilo uhlí. Obavy z nedostatku vody by měly podle něj vyřešit jezy, ale celkově je v Labi a dalších řekách často kriticky málo vody a sucho je běžný problém.

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ss

smějící se bestie

20.7.2026 16:16
Toto a 2jezy na Labi pod Ústím,
měly být v provozu už před 30roky, aby při vstupu ČR do EU, fungoval minimálně ze 2/3 D-O-L.
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SV

Slavomil Vinkler

20.7.2026 18:02
Že by se to ekonomicky vyplatilo?
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Pe

Petr

20.7.2026 21:20
A než se to dostaví, tak bude vody půlka a plout tam budou jen kachny.
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