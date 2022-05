Renovace domů a čisté vytápění sníží výdaje za energie o třetinu, uvádí studie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Posuzování energetické náročnosti domu.

Zlepšení energetické náročnosti budov v kombinaci s efektivním využitím peněz z prodeje emisních povolenek by mohlo domácnostem s nízkými příjmy snížit výdaje za energie až o třetinu. Uvádí to studie nevládní organizace Institut pro evropskou energetickou a klimatickou politiku (IEECP), která se zaměřila na deset zemí EU s nejvyšší energetickou chudobou, mezi něž patří i Česko. Zmíněná opatření, s nimiž počítá unijní klimatický plán známý jako Evropská zelená dohoda, mohou podle studie zvýšit disponibilní příjem domácností řádově o jednotky procent.

Studie se zabývala situací lidí ohrožených energetickou chudobou, kterých je podle IEECP 50 až 125 milionů z celkových 450 milionů obyvatel EU. Tito lidé si nemohou dovolit vyhovující vytápění svých domů, které jsou často na nejnižších úrovních energetické náročnosti. Analytici z institutu dospěli k závěru, že pokud by se energetická náročnost domů těchto lidí zvýšila na škále do roku 2033 na standard E a do roku 2040 na úroveň D, ušetří průměrně 19 procent svých výdajů za energie. Pokud by navíc přešli z vytápění fosilními palivy na obnovitelné zdroje, úspora bude okolo 30 procent.

Analytici modelovali možné scénáře pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Itálii, Španělsko a Portugalsko. V českém případě by podle nich nejchudší domácnosti v roce 2050 ušetřily 34 procent výdajů za energie a jejich disponibilní příjmy by vzrostly o 2,41 procenta. Domy a byty v Česku budou v zájmu energetických renovací podle studie potřebovat investice 11,8 miliardy eur (téměř 300 miliard Kč).

Evropská komise v rámci přechodu ke klimaticky šetrnému provozu budov počítá mimo jiné s tím, že EU zpoplatní emise z jejich vytápění a část takto získaných peněz poskytne členským zemím na tyto investice. Unijní státy mohou do zvyšování energetické náročnosti budov a jejich ekologického vytápění dávat i peníze z mimořádného fondu obnovy.

