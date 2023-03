Reuters: Sasko jedná s výrobcem čipů TSMC o výstavbě závodu, probírají se vládní dotace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos TSMC v roce 2021 oznámila, že zvažuje expanzi do Německa, šlo by tak o první evropský závod tohoto největšího smluvního výrobce čipů na světě.

Sasko a tchajwanský výrobce čipů TSMC vedou pokročilá jednání o výstavbě závodu firmy v této německé spolkové zemi. S odvoláním na dva informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Jednání se nyní zaměřují na vládní dotace. TSMC v roce 2021 oznámila, že zvažuje expanzi do Německa, šlo by tak o první evropský závod tohoto největšího smluvního výrobce čipů na světě.

Evropská unie loni představila normu European Chips Act na podporu výroby čipů. Unie chce do konce desetiletí zdvojnásobit svůj podíl na světovém trhu s touto momentálně nedostatkovou komoditou. Vedle investic se počítá se zmírněním pravidel pro financování závodů na výrobu polovodičů.

Jednání zástupců Saska a TSMC jeden ze zdrojů označil za "vážná a pokročilá". Na Tchaj-wan kvůli nim jezdí saské delegace. Vzhledem k vyšším nákladům spojeným s výstavbou v Německu, včetně nákladů na pracovní sílu, TSMC podle zdroje projednává dotace, které by mohla získat výměnou za výstavbu továrny.

Šéf společnosti TSMC C. C. Wej v lednu uvedl, že společnost jedná se zákazníky a partnery o výstavbě továrny v Evropě zaměřené na automobilový průmysl. Jedná přitom také o míře vládní podpory. Zástupci Saska jednali podle zemské vlády na začátku března s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou.

Německá a saská vláda jsou ochotny poskytnout dotace, ale potřebují také další finanční prostředky z EU, sdělil druhý ze zdrojů agentury Reuters. "Bez dotací nikdo nepřijde," dodal.

Společnost TSMC už do zahraničí expanduje. Firma vyčlenila 40 miliard dolarů (téměř 904 miliard Kč) na výstavbu továrny na výrobu čipů v americkém státě Arizona. Další závod buduje v Japonsku, kde zvažuje i stavbu další továrny.

Pokud TSMC v Německu závod postaví, budou se v něm vyrábět méně pokročilé čipy, zejména ty, které se používají v automobilovém průmyslu, uvedl jeden ze zdrojů. "Právě takové čipy německý průmysl potřebuje," dodal.

