Rok 2023 byl výjimečný a klimatické rekordy padaly jako domino. Globální teplota se přiblížila hranici 1,5 °C, hlásí Copernicus

Globální teploty dosáhly v roce 2023 mimořádně vysokých hodnot, a to tak, že se rok 2023 stal nejteplejším rokem v historii měření – s velkým náskokem předstihl předchozí nejteplejší rok 2016. Informuje o tom služba Copernicus Climate Change Service (C3S), která po celý rok sledovala několik klíčových klimatických ukazatelů. Díky ní víme, že loňský rok byl opět rekordní. Vědci upozorňují na nutnost rychlé dekarbonizace společnosti. Evropská unie se v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky dohodla na snížení emisí o 55 % do roku 2030, což je za pouhých 6 let.

„Rok 2023 byl výjimečný a klimatické rekordy padaly jako domino. Rok 2023 je nejen nejteplejším rokem v historii měření, ale také prvním rokem, kdy byly všechny dny teplejší o více než  °C než v předindustriálním období,“ vysvětluje Samantha Burgessová, zástupkyně ředitele služby Copernicus pro změnu klimatu. „Teploty během roku 2023 pravděpodobně překonaly teploty jakéhokoli období za posledních nejméně 100 000 let.“

„Extrémy, které jsme pozorovali v posledních měsících, jsou dramatickým svědectvím toho, jak daleko jsme nyní od klimatu, v němž se naše civilizace vyvíjela,“ Carlo Buontempo, ředitel služby Copernicus Climate Change Service. To má podle něho hluboké důsledky pro Pařížskou dohodu a veškeré lidské snahy. „Chceme-li úspěšně řídit naše portfolio klimatických rizik, musíme urychleně dekarbonizovat naše hospodářství a zároveň využívat klimatické údaje a znalosti k přípravě na budoucnost.“

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | C3S/ECMWF Anomálie přízemní teploty vzduchu pro měsíc prosinec 2023 vzhledem k průměru referenčního období 1991-2020. Zdroj dat: ERA5.

„Už v průběhu roku 2023 jsme věděli, že dnes nedostaneme dobré zprávy,“ říká Mauro Facchini, vedoucí oddělení pozorování Země na Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise.

„Dnes zveřejněné roční údaje jsou dalším důkazem rostoucích dopadů klimatických změn. Evropská unie se v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky dohodla na snížení emisí o 55 % do roku 2030, což je za pouhých 6 let. Výzva je jasná. Program Copernicus, financovaný Evropskou komisí, je jedním z nejlepších dostupných nástrojů, jak řídit naše opatření v oblasti klimatu, udržet nás na cestě k cílům Pařížské dohody a urychlit zelený přechod.“

Zpráva 2023 Global Climate Highlights založená především na souboru dat z reanalýzy ERA5 představuje obecný přehled nejvýznamnějších klimatických extrémů roku 2023 a hlavních faktorů, které za nimi stojí, jako jsou koncentrace skleníkových plynů, El Niño a další přirozené výkyvy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | C3S/CAMS/ ECMWF /University of Bremen/SRON Měsíční průměrné globální atmosférické koncentrace CO2 (vlevo) a CH4 (vpravo) ze satelitů pro období 2003-2023 (šedá křivka) a 12měsíční průměr (červená křivka). Zdroj dat: C3S/Obs4MIPs (v4.5) konsolidované (2003-2022) a CAMS předběžné údaje v téměř reálném čase (2023) záznamy GOSAT (CH4 ) a GOSAT-2 (CO2 ). Prostorový rozsah: 60S - 60N nad pevninou. Kredit: C3S/CAMS/ECMWF/University of Bremen/SRON.

Přízemní teploty vzduchu v roce 2023 celosvětově překonaly několik rekordů

První známky toho, jak neobvyklý bude rok 2023, se začaly objevovat na začátku června, kdy teplotní anomálie ve srovnání s předindustriálním obdobím 1850-1900 dosáhly několik dní po sobě 1,5 °C. Ačkoli to nebylo poprvé, co denní anomálie dosáhly této úrovně, nikdy předtím se to v tomto ročním období nestalo. Po zbytek roku 2023 se globální denní teplotní anomálie nad 1,5 °C stávaly pravidelným jevem, a to až do té míry, že téměř 50 % dnů v roce 2023 bylo o více než 1,5 °C nad úrovní z let 1850-1900.

Neznamená to sice, že jsme překročili limity stanovené Pařížskou dohodou (protože se vztahují na období nejméně 20 let, kdy je tato průměrná teplotní anomálie překročena), ale je to hrozivý precedens.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | C3S/ECMWF Zvýšení denní globální teploty vzduchu při povrchu Země oproti průměru let 1850-1900, tedy referenčnímu období před průmyslovou revolucí, pro rok 2023. Graf zvýrazňuje nárůst teploty ve třech rozmezích: 1-1,5 °C (oranžová), 1,5-2 °C (červená) a nad 2 °C (karmínová). Zdroj: ERA5.

Teplota povrchu moře (SST): mimo období El Niño

Rozhodující příčinou neobvyklých teplot vzduchu, které se vyskytly v průběhu roku 2023, byly nebývale vysoké povrchové teploty oceánu. Globální průměrné hodnoty SST(2) za období mezi dubnem a prosincem byly nejvyšší pro toto roční období v souboru dat ERA5.

Hlavním dlouhodobým faktorem vysokých teplot oceánů je pokračující nárůst koncentrací skleníkových plynů, ale v roce 2023 k nim přispěla i jižní oscilace El Niño (ENSO). ENSO je vzorec přirozené proměnlivosti klimatu, při kterém se teploty oceánů ve středním a východním tropickém Pacifiku mění mezi chladnějšími (La Niña) a teplejšími (El Niño) podmínkami, než je průměr. Tyto události ENSO ovlivňují teploty a průběh počasí na celém světě. Poté, co počátkem roku 2023 skončila La Niña a začaly se rozvíjet podmínky El Niño, vyhlásila WMO v červenci nástup El Niña a podmínky po zbytek roku dále sílily.

Samotný přechod na El Niño však nevysvětluje veškerý nárůst povrchových teplot oceánů v celosvětovém měřítku v roce 2023, protože k rekordním globálním teplotám SST významně přispěly vysoké hodnoty SST mimo rovníkový Pacifik.

Mořské vlny veder byly v roce 2023 běžným jevem, který zasáhl oblasti jako Středozemní moře, Mexický záliv a Karibik, Indický oceán a severní Pacifik a velkou část severního Atlantiku. V delším časovém horizontu mohlo teplé anomálie ovlivnit nebo posílit také několik faktorů, včetně obsahu tepla pocházejícího z hlubších hladin oceánu.

Skleníkové plyny

Koncentrace skleníkových plynů v roce 2023 dosáhly podle C3S a Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) nejvyšších hodnot, jaké kdy byly v atmosféře zaznamenány. Koncentrace oxidu uhličitého v roce 2023 byly o 2,4 ppm vyšší než v roce 2022 a koncentrace metanu se zvýšily o 11 pb. Pro rok 2023 činí roční odhad koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 419 ppm a pro metan 1902 ppb. Tempo nárůstu oxidu uhličitého bylo podobné tempu pozorovanému v posledních letech. Míra nárůstu metanu zůstala vysoká, ale byla nižší než v posledních třech letech

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU, a je vlajkovou lodí programu pozorování Země, který funguje prostřednictvím šesti tematických služeb: Atmosféra, Změna klimatu, Nouzové situace, Země, Moře a Bezpečnost. Poskytuje volně přístupná provozní data a služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se naší planety a jejího životního prostředí. Program koordinuje a řídí Evropská komise a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF), agenturami EU a Mercator Ocean a dalšími.

