Rozejít se bez dohody je lepší než dohoda špatná, řekl na COP27 Timmermans

Karel Zvářal 19.11.2022 22:25 Reaguje na Pavel Hanzl

Tak to vraťme do E, když to umíme levněji a čistěji. Tam chodili s rouškami dávno před kovidem, dohlednost max 500 m. Mně to vůbec nepřekvapilo, že chtějí svou dekarbonizaci podpořit. Raději to pošlu jim, než do množíren. Takže dotace ano, ale s průběžnou kontrolou plnění závazků.

Odpovědět