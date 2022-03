Rozhledna zničená strakapoudem je stále zavřená. Vysoká nad Labem zatím nenašla firmu na opravu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tomas62 / Tomas62 / Wikimedia Commons Strakapoud vytesal v nosných sloupech dutiny, čímž podle statika snížil nosné vlastnosti konstrukce.

Oprava dřevěné rozhledny Milíř ve Vysoké nad Labem na Hradecku, kterou loni na jaře poničil strakapoud, se komplikuje. Obec bude muset opakovat výběrové řízení na firmu, která by rozhledu opravila. Do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. ČTK to dnes řekl starosta Jiří Horák (nezávislý). Rozhledna je od loňského září zavřená.

Strakapoud vytesal v nosných sloupech dutiny, čímž podle statika snížil nosné vlastnosti konstrukce. K budování dutin strakapoud využil klidu v době, kdy byla rozhledna kvůli proticovidovým opatřením uzavřena.

Rozhledna má tři nosné sloupy, přičemž každý se skládá z pěti šestimetrových kusů o průměru 40 centimetrů. Vyměnit je potřeba tři šestimetrové segmenty, které poničil strakapoud. Dva kusy jsou z jednoho sloupu a jeden kus z druhého. Další tři dřevěné segmenty si chce obec pořídit do rezervy. "K tomu bude třeba ještě vyrobit speciální ocelový přípravek, který během výměny sloupu rozepře část rozhledny a dočasně na sebe vezme nosnou funkci sloupu," uvedl starosta.

Do výběrového řízení, které obec vyhlásila v polovině března, se ale nikdo nepřihlásil. Účast odmítly i firmy, které rozhlednu před devíti lety stavěly a obec je k účasti vyzvala. Podle starosty se zdá, že není problém sehnat výrobce jednotlivých dílů, ale je obtížné sehnat firmu, která vymění zničené části a vezme na sebe i všechny záruky a odpovědnost.

Nyní se obec bude snažit oslovit co nejvíce firem v celé České republice, které mají s podobnými stavbami zkušenosti a opravy by se mohly ujmout. Náklady na opravu starosta odhadl na stovky tisíc korun. Věří, že pokud obec firmu sežene, mohla by rozhledna návštěvníky opět přivítat v létě.

Rozhlednu v hodnotě pěti milionů korun obec otevřela v říjnu 2013 na kopci Milíř, v místě, kde ještě po druhé světové válce stávala původní dřevěná rozhledna. Tři dřevěné sloupy o délce 30 metrů obepínají ocelové schodiště se 144 schody. Vyhlídková plošina ve výšce 27 metrů je šestiboká a za dobrého počasí lze z ní spatřit Jeseníky, Krkonoše, Orlické či Železné hory. Spodní část rozhledny v podobě domečku je z litého betonu. Celková výška rozhledny je 31 metrů a váha 22 tun. V základech rozhledny je 300 tun betonu a sedm tun oceli.

