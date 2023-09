Rozpočet MŽP by se měl navýšit o více než miliardu na 20,897 miliard korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rozpočet ministerstva životního prostředí (MŽP) by se měl příští rok navýšit o více než miliardu na 20,897 miliard korun. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu zveřejněného v legislativní knihovně vlády. Kabinet musí rozpočet projednat do konce září, jeho parametry může ještě změnit. Mluvčí MŽP Lucie Ješátková na dotaz ČTK uvedla, že bude ministerstvo komentovat až finální verzi rozpočtu.

"Jde o materiál, o kterém se bude na úrovni vlády dále jednat. Vláda podle zákona musí schválit návrh rozpočtu do konce září, kdy ho odešle do Poslanecké sněmovny. Komentovat budeme finální verzi," uvedla Ješátková.

Příjmy MŽP mají v příštím roce dosáhnout necelých 55,5 miliardy korun, o téměř 39 miliard méně než letos. Z toho přibližně 14,6 miliardy pokryjí peníze ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Bez zdrojů z Evropské unie a finančních mechanismů by byl rozpočet MŽP přes 6,286 miliardy korun. Na platy by v resortu mělo jít 1,1 miliardy korun. Na výzkum, vývoj a inovace je pro MŽP ze státního rozpočtu vyčleněno přes 251 milionů korun.

Výdaje ministerstva by měly jít na ochranu přírody a krajiny, včetně ochrany klimatu a ovzduší a technickou ochranu životního prostředí. Dotace Státnímu fondu životního prostředí by měla činit 6,59 miliardy korun, o téměř pět miliard více než loni.

MŽP je jedním ze tří ministerstev, jejichž rozpočet se má v příštím roce navýšit. Vyšší výdaje mají mít podle návrhu ještě ministerstvo obrany a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Příjmy by podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá změnu plánovaného schodku, debata se podle něj povede o výdajích jednotlivých kapitol.

