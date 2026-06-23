https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rumunsko-a-slovensko-vedou-kampan-za-snizeni-stupne-ochrany-medveda-hnedeho-v-eu
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Rumunsko a Slovensko vedou kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v EU

23.6.2026 04:31 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Pět zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci, informovala agentura AFP.
 
Rumunsko a Slovensko, s podporou Chorvatska, Finska a také Česka, medvědy označují za vrcholové predátory a požadují podobný přístup, jaký Evropská unie loni zvolila u vlků. Jejich ochrana byla v roce 2025 zmírněna z přísně chráněného na chráněný status, což usnadnilo odchyt i regulaci populace.

"Tento druh vyžaduje efektivní a naléhavé řízení," uvádějí země v přípravném dokumentu pro jednání ministrů zemědělství v Lucemburku. Podle finské ministryně zemědělství Sari Essayahové rostoucí populace medvědů v současné době představuje hrozbu i pro lidské životy. "Musíme přistoupit k regulovanému lovu," argumentovala.

Rumunsko odhaduje počet medvědů ve své zemi na zhruba 11 500 a tvrdí, že za posledních pět let tam útoky medvědů způsobily 14 úmrtí a více než 150 vážných zranění. Slovensko za stejné období uvádí čtyři mrtvé a 64 vážně zraněných.

Německo podle AFP podpořilo cílenou výjimku, která by Rumunsku umožnila odstřelit více medvědů. Naopak Francie, která má v Pyrenejích asi 90 medvědů, se k věci staví zdrženlivě, podotkla agentura.

Ekologické organizace dlouhodobě varují před oslabováním ochrany velkých šelem. Už po zmírnění ochrany vlků upozorňovaly, že by tento krok mohl vést k podobným požadavkům i u dalších druhů, například rysů nebo kormoránů.

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Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.6.2026 09:38
Kampaň za nesmyslnou absolutní ochranu vedou aktivisti. Předkové nebyli padlí na hlavu, když vrcholové predátory regulovali/lovili. Je na čase vrátit se k historicky ověřeným postupům, kdy (sociálními sítěmi) zpovykaná mládež neexistovala. Příroda není nafukovací a úživnost není prázdné slovo. Lépe méně, ale pod kontrolou, v dnešním slangu "v poho". Přírodě zdar, a nejklíčovějšímu druhu zvlášť!
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