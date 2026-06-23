Rumunsko a Slovensko vedou kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v EU
"Tento druh vyžaduje efektivní a naléhavé řízení," uvádějí země v přípravném dokumentu pro jednání ministrů zemědělství v Lucemburku. Podle finské ministryně zemědělství Sari Essayahové rostoucí populace medvědů v současné době představuje hrozbu i pro lidské životy. "Musíme přistoupit k regulovanému lovu," argumentovala.
Rumunsko odhaduje počet medvědů ve své zemi na zhruba 11 500 a tvrdí, že za posledních pět let tam útoky medvědů způsobily 14 úmrtí a více než 150 vážných zranění. Slovensko za stejné období uvádí čtyři mrtvé a 64 vážně zraněných.
Německo podle AFP podpořilo cílenou výjimku, která by Rumunsku umožnila odstřelit více medvědů. Naopak Francie, která má v Pyrenejích asi 90 medvědů, se k věci staví zdrženlivě, podotkla agentura.
Ekologické organizace dlouhodobě varují před oslabováním ochrany velkých šelem. Už po zmírnění ochrany vlků upozorňovaly, že by tento krok mohl vést k podobným požadavkům i u dalších druhů, například rysů nebo kormoránů.
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