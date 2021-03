Ruský Norilsk zaplatil rekordní pokutu za ekologickou havárii

Miloš Zahradník 10.3.2021 16:41

Nezda se mi formulace "Většina ropy se podle ekologů vylila do řeky Ambarnaja a jejích přítoků" nema tam spis byt "Do reky Ambarnaja, ktera je pritokem reky ..." ? :)

K Norilsku ja mam sentimentalni vztah. Kdyz jsem byl dite, mistni organizace Svazu zen v Zeleznem Brode navazala druzbu s obdobnou organizaci v Norilsku. Zeny z Norilska prijely na druzebni zajezd do Z.B. (byl to pro tehda po prijezdu do CSSR a navsteve domu druzebnich zen - treba u nas doma - trochu kulturni sok) a dalsi rok jely zeny z Z.B na druzebni zajezd do... Nikoliv Norilska, ale Soci. (A cestou do Soci vlakem pres Ukrajinu se soudruzky z Z.B. podivovaly tomu neduzivemu obili na tamni skvele cernozemi. Rozsekla to ta nejuvedomelejsi z nich: To uz je, mile soudruzky, urcite druha uroda! :) Norilsk byl uz od dob, kdy ho postavili jeste pred ww2 veznove gulagu, uzavrene mesto. Tehda v roce 1961 ci kolik uz se tam lide nestehovali za trest, ale spis za vysokymi - na pomery SSSR - vydelky. Ale zivot je tam drsny i dnes. (Maji tam mimochodem nejvetsi mesitu na svete postavenou za polarnim kruhem.) Skoda ze ta druzba skoncila. Dnes tam je rada extremne bohatych lidi (kdovi, treba mezi nimi je i nejaky potomek tech soudruzek, co byly tehda u nas...) a Cesko meli tihle Rusove vzdy velmi radi. Mohli by dnes treba prinest nejake penize ci investice do zchudleho kraje na rozhrani Ceskeho raje a Podkrkonosi ;)



Jeste poznamka k pocasi. V Norilsku si letos uzili nejen "tradicnich" mrazu pod -50 stupnu ale napadlo jim tam na predmesti, kde jiz zacina nahorni planina Putorana, koncem listopadu asi metr snehu (coz je na Sibir opravdu velmi mnoho). Dokonce tam spadly i nejake laviny v mistnim sjezdarskem arealu :)

