Rybář: Úhyn ryb ve vedrech by pomohly snížit i investice do vyčištění rybníků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Riziko úhynu ryb při vysokých teplotách by majitelům rybníků a vodohospodářům pomohly snížit i investice do vyčištění rybníků. Odstranění sedimentů by přineslo dlouhodobé řešení a pomohlo i při povodních, míní ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek. Rybářství hospodaří zhruba na 235 rybnících ve čtyřech krajích, polovina jich je ve Středočeském kraji. Hromadný úhyn ryb v posledních dnech zatím řešit nemuseli, stojí za tím i řada preventivních opatření v chovu ryb."Snažíme se tomu předcházet, například vysadíme přikrmování ryb, které pak nemají takovou spotřebu kyslíku, nebo v případě problémových rybníků vysazujeme o něco málo méně ryb. Řešením může někde, kde je to povolené, být i použití vápna, čímž zredukujeme tvorbu vláknitých řas a sinic," řekl Vacek.

Vše by se ale podle něj dalo lépe zvládat i dlouhodobějšími kroky. "Problém je například kromě velkého množství živin ve vodě i výška vodního sloupce, snížená o to, co se pravidelně v rybnících usazuje při každém dešti, a ačkoliv se hodně 'verbálně' řeší podpora státu na zadržování vody v krajině, například na mokřady nebo prameniště, chybí investice na čistění vodních ploch, koryt řek, nadjezí a podobně," řekl Vacek.

Pro majitele rybníků je podle něj bez podpory státu čištění náročné. "Zároveň by to bylo, co se týče zadržení vody efektivnější než třeba stavba jedné velké přehrady," doplnil Vacek. Stát by podle něj mohl například přispívat na každý metr krychlový zeminy odstraněný z rybníků. "Pomohlo by ve všech ohledech, teplotě i kvalitě vody a samozřejmě i při povodních," míní Vacek.

Například v Žehuňském rybníku, na kterém chlumecké rybářství hospodaří, průzkum prokázal v roce 2015 víc než milion metrů krychlových naplavenin a sedimentů. Vyčištěním, které bylo součástí dalších úprav v letech 2021 až 2023, se podařilo dostat ze dna rybníka v první etapě zhruba 50 000 metrů krychlových. Majitel využil na většinu nákladné investice evropské dotace. "Následovat měla druhá etapa, ale ta se zatím nerozběhla, protože se řeší podmínky a tak případná aktuální podpora směřuje do jiných oblastí," řekl Vacek. Žehuňskému rybníku pomáhá podle něj i to, že jím protéká řeka Cidlina.

Žehuňský rybník je s katastrální rozlohou 268 hektarů největším rybníkem ve Středočeském kraji a devátým největším v Česku. Vodní plocha využitelná pro chov ryb je 220 až 230 hektarů, zbytek jsou například rákosiny a vtok Cidliny. Loni z něj rybáři vylovili 105 tun ryb.

reklama