https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybniky-dokazou-vytvorit-dostatek-potravy-pro-ryby-vyplyva-z-vyzkumu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

22.8.2025 01:04 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Capri23auto / Pixabay
Rybníky v České republice dokážou samy vytvořit dostatek potravy pro ryby, aniž by ji museli do vody přidávat lidé. Vyplývá to z výzkumu pracovnice Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Lenky Kajgrové. Standardem ve střední Evropě je ale to, že rybáři ryby přikrmují, aby tím zvýšili výnos. Přikrmování však podle ní představuje pro rybníky větší zátěž.
 
Kajgrová za výzkum obdržela v Českých Budějovicích na veletrhu Země živitelka cenu ministra zemědělství pro mladé vědce.

"Sleduji to, jak rybníky v naší kulturní krajině fungují. Jak bychom je mohli zplešovat a mohly nám i do budoucna sloužit dobře. Hospodaření na rybnících je s horšími klimatickými podmínkami stále náročnější. Navíc rybníky jsou plné živin, které se do nich dostávají z okolí," uvedla vědkyně.

Podle ní by ryby rostly i bez přidaných krmiv. Ale musel by se snížit počet ryb v rybníku, protože v přirozeném prostředí se nestačí vytvořit tolik potravy. "I vánočního kapra lze odchovat na přirozené stravě. Ale těch ryb v rybníku musí být výrazně méně," uvedla.

Dodala však, že nezastupitelný je lidský zásah při údržbě prostředí rybníka. "Pomalu by zarostl a v podstatě zanikl. Člověk se o něj musí starat, pravidelně vysíkat rákosí a také manipulovat s hladinou, když je sucho nebo naopak povodně. Snažíme se najít rovnováhu mezi tím, aby rybník mohl fungovat s minimem zásahů, ale aby stále také přinášel benefit pro rybáře, kteří se o něj starají. Aby to byla win - win situace prospěšná pro všechny strany," řeka devětadvacetiletá badatelka.

Cena, kterou obdržela, je určena pro vědce do 35 let, jejichž projekty přispějí k rozvoji oboru. "Ocenění si velmi vážím. Vnímám ho jako potvrzení, že má smysl hledat cesty, jak dělat věci jinak a lépe. Motivuje mě pokračovat ve výzkumu, který propojuje péči o krajinu s každodenní praxí, a přispívat k tomu, aby hospodaření v krajině bylo udržitelnější a šetrnější vůči přírodě," dodala.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz Vysoké teploty vody mohou v následujících dnech způsobit úhyn ryb v řekách Foto: Marek Nowocień Wikipedia Hasiči ve vodní nádrži Výrovice provzdušňují vodu, měli hlášený úhyn ryb Nové mlýny při západu slunce Foto: Daniel Baránek Wikimedia Commons Rybáři kvůli kvalitě vody v Dyji požadují odstavování vodní elektrárny v létě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 17

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 182

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 29

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist