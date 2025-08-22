Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu
"Sleduji to, jak rybníky v naší kulturní krajině fungují. Jak bychom je mohli zplešovat a mohly nám i do budoucna sloužit dobře. Hospodaření na rybnících je s horšími klimatickými podmínkami stále náročnější. Navíc rybníky jsou plné živin, které se do nich dostávají z okolí," uvedla vědkyně.
Podle ní by ryby rostly i bez přidaných krmiv. Ale musel by se snížit počet ryb v rybníku, protože v přirozeném prostředí se nestačí vytvořit tolik potravy. "I vánočního kapra lze odchovat na přirozené stravě. Ale těch ryb v rybníku musí být výrazně méně," uvedla.
Dodala však, že nezastupitelný je lidský zásah při údržbě prostředí rybníka. "Pomalu by zarostl a v podstatě zanikl. Člověk se o něj musí starat, pravidelně vysíkat rákosí a také manipulovat s hladinou, když je sucho nebo naopak povodně. Snažíme se najít rovnováhu mezi tím, aby rybník mohl fungovat s minimem zásahů, ale aby stále také přinášel benefit pro rybáře, kteří se o něj starají. Aby to byla win - win situace prospěšná pro všechny strany," řeka devětadvacetiletá badatelka.
Cena, kterou obdržela, je určena pro vědce do 35 let, jejichž projekty přispějí k rozvoji oboru. "Ocenění si velmi vážím. Vnímám ho jako potvrzení, že má smysl hledat cesty, jak dělat věci jinak a lépe. Motivuje mě pokračovat ve výzkumu, který propojuje péči o krajinu s každodenní praxí, a přispívat k tomu, aby hospodaření v krajině bylo udržitelnější a šetrnější vůči přírodě," dodala.
