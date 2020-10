Ryby na Mostecku pošly po propadu dna do šachty kvůli sirovodíku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Skoro dvě tuny ryb uhynuly v nádrži Farského u Horního Jiřetína na Mostecku v důsledku propadu dna do staré šachty. Zásadní vliv na úhyn měl sirovodík. ČTK to řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Další chov ryb v nádrži není podle inspektorů vhodný.

Rybáři odvezli z nádrže Farského přes 1800 kilogramů uhynulých ryb. "Laboratorní rozbory povrchových vod potvrdily, že došlo k částečnému propadu dna vodní nádrže do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí s následným vývěrem důlního plynu, protože ve všech třech vzorcích povrchových vod byl prokázán sulfan (H2S) - sirovodík. Ten měl zásadní vliv na úhyn ryb," uvedla mluvčí.

Propad dna se projevil zákalem celé plochy nádrže a snížením hladiny. Mluvčí uvedla, že lokalitu ovlivnila historická důlní činnost a zdejší terén se propadá. "Je tedy nestabilní a k opakování obdobného případu by mohlo dojít i v budoucnu. Proto není podle názoru ČIŽP vodní nádrž Farský vhodná pro chov ryb. ČIŽP bude informovat Český rybářský svaz a zašleme jim výsledky analýz," uvedla Nastoupilová.

Několik stovek ryb se podařilo zachránit. "Byly to především mladší ryby, bohužel ty trofejní jsou pryč, citová škoda pro rybáře je nevyčíslitelná," řekl už dříve ČTK Jan Skalský, mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu. Zachráněné ryby převezli rybáři do sádek místní organizace Most a přemístí je do revírů.

