S odchovem nejohroženěnějších orlů pomůže na Filipínách skupina českých odborníků Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Orel opičí je jeden z největších orlů na světě a určitě nejohroženější orel naší planety. Zbývá pouze 300 až 400 párů, což je velmi málo," řekl Hanel. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. S odchovem kriticky ohrožených orlů opičích na Filipínách pomůže šestičlenná skupina českých odborníků doplněná o specialistu z Německa. Na třítýdenní misi vyrazí v neděli a s dopravou potřebného vybavení jim pomůže i ministerstvo zahraničí, informoval vedoucí týmu a liberecký zoolog Jan Hanel."Orel opičí je jeden z největších orlů na světě a určitě nejohroženější orel naší planety. Zbývá pouze 300 až 400 párů, což je velmi málo," řekl Hanel. O rozšíření populace těchto orlů se od roku 1987 v záchranné stanici na filipínském ostrově Mindanao pokouší nezisková organizace Philippine Eagle Foundation. Za téměř 40 let fungování této stanice se tam ale podařilo odchovat jen šest mláďat a za posledních deset let dokonce žádné. "Ten orel je hodně specifický, snáší jen jedno vejce za dva roky a bez zásahu člověka je ve voliérách velmi obtížně množitelný," řekl Hanel. Častokrát se podle něj stane, že rodičovské páry ve stresu vejce rozbijí. S Hanelem navázala filipínská záchranná stanice kontakt před rokem. Dva její pracovníci byli dokonce letos na jaře na stáži v Liberci, neboť zdejší zoo má s asistovanými odchovy dravců i díky Hanelovi letité zkušenosti a řadí se mezi nejúspěšnější na světě. Například jako první na světě dokázala po umělém oplodnění odchovat orla křiklavého, jako první na světě odchovala také orla nejmenšího nebo jako první v republice supy himálajské. Úspěšná je také díky tomu, že se jí daří množit dravce s pomocí inseminace či spermatu hluboce zmraženého v tekutém dusíku. Právě v tomto směru by filipínské záchranné stanici měli odborníci z Česka podle Hanela pomoci. "Jede tam tým sestavený z odborníků na tuto problematiku, hlavně inseminace a analýzy spermatu dravců," uvedl Hanel. Členy týmu budou podle něj pracovníci několika českých zoologických zahrad, doktorandka České zemědělské univerzity Tereza Zahálková a německý odborník Dominik Fischer ze Zoo Wuppertal. Zejména díky dárcům se pro záchrannou stanici navíc podařilo sehnat kvalitní vybavení zhruba za 750.000 korun. Filipínští ochranáři tak nově budou mít k dispozici dva inkubátory, přesné váhy na vejce, profesionální mikroskop, kapiláry na odběr spermatu nebo přenosnou odchovnu, která slouží k pobytu mláďat v prvních dnech po vylíhnutí, kdy potřebují přesnou teplotu a intenzivní péči. "S dopravou vybavení nám velmi pomohla česká ambasáda v Manile a také česká vláda, především ministerstvo zahraničních věcí," ocenil Hanel. Do filipínské záchranné stanice dorazí Hanelův tým v době vrcholící hnízdní sezony, kdy se očekává, že samice orlů budou snášet vejce. "Myslím, že je šance nainseminovat deset vajec za sezonu," dodal Hanel. Zda byli úspěšní, budou podle něj vědět ke konci letošního roku. Orel opičí je národním ptákem Filipín, na délku má i přes metr a rozpětí jeho křídel dosahuje až 2,5 metru. Je to obratný a rychlý lovec, který dokáže vyvinout rychlost až 80 kilometrů v hodině. Jeho druhový název se odvíjí od toho, že dokáže ulovit i opici. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Výstavba luxusního hotelu na Seychelách ohrožuje populaci želvy obrovské Louky v Kanadě rozkvétají díky mrtvým tělům lososů Umělá inteligence je excelentní stopař zvířat. Může tak pomoci ochraně přírody

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.