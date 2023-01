Sadům Schwarz na Rokycansku ceny energií výrazně zdražují skladování jablek

Foto | Joanna Nix-Walkup / Joanna Nix-Walkup / unsplash.com Ilustrační foto

Sady Schwarz z Vranova na Rokycansku, jeden z největších pěstitelů jablek v Plzeňském kraji, mají ještě polovinu loňské úrody ve skladech. Udržují tam jeden stupeň nad nulou, aby jablka vydržela čerstvá a prodejná, až do konce června. V současném teplém počasí musí tedy ochlazovat víc. Při dnešních cenách energií bude chlazení až do června průšvih, řekl ČTK spolumajitel Richard Schwarz. Ceny elektřiny se jim od ledna zvedly zhruba čtyřnásobně.

Sady by potřebovaly zdražovat, ale podle Schwarze nemohou ani o korunu kvůli konkurenci dotovaných jablek z Polska, které mělo loni nadprodukci zhruba jeden milion tun, v ČR se vypěstuje odhadem 150 000 tun. Poláci, kteří produkují asi pět milionů tun jablek, teď nemohou dodávat na silný ruský a běloruský trh a západoevropské země je na své trhy nepustí. "V Čechách se jde těžce po ceně, i když ve finále to není na krámu vidět. Velkoobchody nakupují hlavně to nejlacinější, aby na tom byla co největší marže," řekl.

Sady teď čekají na přelom ledna a února, kdy přijdou faktury za elektřinu. Důležité bude, jestli cena za skladování ještě zajistí nějaký zisk na provoz. Podle Schwarze se může stát, že za dva tři měsíce bude cena tak vysoká, že se jablka stanou neprodejná. Už na podzim si někteří malí sadaři spočítali, že se jim vyplatí prodat jablka jako průmyslová na mošty nebo šampony za 2 Kč/kg. Také řada větších sadařů uskladňovala méně.

Podle Schwarze spousta sadů, hlavně menších, má strach z cen energií. "Takže se jablek zbavují těžce pod cenou, jenom aby mohly sklad nechladit a vyprázdnit ho. Já je chápu, ale tím hodně sráží cenu těm, kteří za podnákladové ceny prodávat nechtějí," řekl sadař, který to zatím nedělá, ale uvedl, že za týden může být všechno jinak.

Ceny jablek v obchodech stoupají. "V Kauflandu jsem včera našel nejlacinější jablko za 29,90 korun, přitom velkoobchodní cena je kolem deseti korun," uvedl sadař. Sady Schwarz prodávají 17 druhů jablek za 12 až 30 Kč/kg. "Lidé jsou zvyklí, že máme jablka po celý rok. A abychom je prodali sami ze dvora, tak je musíme prodávat co nejdéle," řekl.

Kromě energií rostou o desítky procent ceny PET lahví a kartonů na mošty, sklenic na med, igelitových tašek a další. Sady provedly úsporná opatření, ale ta náklady sníží "jen" o desetinu, maximálně o pětinu. "Pokud bych věděl, že když přežiji tento rok, tak že příští rok už to bude dobré, tak si půjčíme nebo to vymyslíme jinak. Ale nikdo neví, jestli to za rok nebude ještě horší nebo stejné. Poláci budou mít zase milion tun nadúrody, loňská nebyla výjimkou," uvedl. Na podzim sem šla jejich jablka za 6,50 Kč/kg bez daně.

Sady budou muset spočítat, kolik jablek skladovat, kolik jich a za jakých podmínek pěstovat, sázet nové stromy určitě nebudou. "A zda vůbec mají jablka v Břasích za těchto podmínek perspektivu a jsou prodejná," dodal Schwarz.

