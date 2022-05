Safari Park Dvůr Králové má nového chovného samce vzácné antilopy - bonga horského

Zdroj | Safari park Dvůr Králové Samec bonga horského.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem má od minulého týdne nového chovného samce jedné z nejvzácnějších antilop Afriky, bonga horského. Má pomoci obnovit chov těchto kriticky ohrožených antilop ve Dvoře Králové nad Labem. Osmiletý samec byl zapůjčen z německé Zoo Osnabrück v rámci evropského záchovného programu, řekl ČTK mluvčí zoo Michal Šťastný. Podle Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (IUCN) v divočině východní Afriky zbývá nanejvýš kolem 80 dospělých zvířat a populace dál klesá.

"Do Safari Parku Dvůr Králové byl Demba dopraven v noci na pátek, nyní se u nás zabydluje. Víkend strávil přivykáním na chovné zázemí a zdravotními testy. V tomto týdnu se poprvé podívá i do venkovního výběhu, kde se ukáže návštěvníkům. Následně se také seznámí s oběma partnerkami," uvedl Šťastný.

Zoolog Luděk Čulík upozornil na to, že Safari park je první českou zahradou, která bonga rozmnožila. "V historii se u nás narodilo 105 mláďat, to je v celosvětovém kontextu výjimečné číslo. Příchod Demba bude znamenat nový začátek chovu," uvedl Čulík.

Přestávka v chovu ve dvorské zoo trvá od roku 2020, kdy uhynul předchozí chovný samec. Najít vhodného pokračovatele nebylo podle Čulíka snadné.

Ve volné přírodě žije bongo horský ve vyšších nadmořských výškách, jeho domovem jsou lesy a pralesy ve střední a východní Africe. Populace ze čtyř známých lokalit jsou navíc oddělené a nemohou se přirozeně míchat. Zoologické zahrady jsou tak v současnosti jeho možná jedinou šancí na přežití.

"Chov bong má ve Dvoře Králové mimořádnou tradici. Věříme, že příchod Demba bude znamenat narození mláďat. To zatím poslední přišlo ve Dvoře na svět v roce 2015. Byl by to velký příslib pro přežití celého druhu," uvedl Čulík.

Bongo je jedna z největších antilop. Navzdory tomu zaujme velmi úzkým profilem těla, které je přizpůsobeno pro pohyb v lesích. Kontrastní zbarvení s pruhy bongům umožňuje se v pralese maskovat. Obě pohlaví mají spirálovitě zahnuté rohy. Na rozdíl od ostatních lesních antilop žijí ve stádech, která dosahovala počtu až 80 jedinců, uvedli zástupci dvorské zoo.

Safari Park Dvůr Králové chová jeho východní poddruh, který se v posledních desítkách kusů vyskytuje už jen v okolí Mt. Kenya a NP Aberdare a je kriticky ohrožený. Chov bonga horského východního v lidské péči má obrovský ochranářský význam. V safari parku začal už v roce 1974, kdy přišla zvířata přímo z Keni. Transport byl zoologickou senzací. Už v roce 1975 se narodilo první mládě.

