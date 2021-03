SAKO Brno loni dodalo do domácností nejvíce tepla od roku 2011

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | BíláVrána / Wikimedia Commons Kromě výroby energie dokáže zařízení na zpracování odpadu oddělit také železo či hliník.

Městská svozová společnost SAKO Brno loni zpracovala rekordní množství odpadu a do brněnských domácností dodala nejvíc tepla a energie od roku 2011. Množství energeticky využitého odpadu vzrostlo v meziročním srovnání o 3,6 procenta na 240 864 tun. Výstupní teplo z kotlů loni dosáhlo hodnoty 2,5 milionu gigajoule, z čehož putovalo do domácností 1,16 milionu. Představuje to třetinu spotřeby tepelné energie domácností napojených na centrální zásobování teplem, uvedl mluvčí firmy Michal Kačírek.

Kromě výroby energie dokáže zařízení na zpracování odpadu oddělit také železo či hliník. V roce 2020 takto připravilo k recyklaci 4071 tun železa, což je meziročně o 16,5 procenta více, a 511 tun neželezných kovů, což je více o 21 procent. "Všech uvedených hodnot jsme dosáhli díky vysoké provozní spolehlivosti obou spalovenských linek, zajišťované důsledným a pravidelným servisováním," uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

Energetické využívání komunálního odpadu přispívá také k úspoře fosilních paliv a emisí oxidu uhličitého. Firma loni v této oblasti dokončila dva projekty. Od listopadu je v provozu velkokapacitní drtič, který zpracovává odpad třikrát rychleji než ten starý. Druhou novinkou byla instalace absorpčního tepelného čerpadla, které je schopné vyrobit až 29.000 gigajoule tepla ročně. SAKO Brno očekává, že za první rok provozu uspoří čerpadlo nejméně 1900 tun oxidu uhličitého. Společnost chystá také novou spalovací linku, která zvýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o polovinu. Hotová by měla být v roce 2024.

