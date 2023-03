Sako Brno Solar montuje panely na další střechy, od dubna bude mít 1132 panelů

Zdroj | SAKO Brno Solar

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Městská společnost Sako Brno Solar, která má na starosti zřizování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov, začíná pracovat na sedmi dalších střechách. Od dubna tak bude do městské fotovoltaické elektrárny zapojeno 1132 panelů na deseti střechách. Letos má být osazeno 50 střech, uvedla společnost.

"Letos začínáme střechami ZŠ Merhautova, Domova seniorů na ulici Tábor a polikliniky na Lesné. Následovat budou střechy základní školy Sirotkova, administrativní budovy na Černovické, Domova pro seniory na ulici Vychodilova a základní školy Jana Babáka. Všechny budovy připojíme nejpozději do poloviny dubna," uvedl předseda představenstva a radní René Černý (ANO).

Městská solární elektrárna se rozroste o 455,7 kWp instalovaného výkonu. Loni městská firma odštěpená od odpadové společnosti Sako osadila panely v pilotním provozu na tři střechy, letos mají instalace panelů výrazně zrychlit.

"V tomto roce je pro nás prioritou co nejrazantnější rozběh projektu samotného. V různých fázích projektové přípravy máme více než 50 objektů, jejichž střechy osadíme do konce roku. Další desítky objektů zadáváme do projektové přípravy," uvedl člen představenstva firmy Daniel Struž.

Projekt solární elektrárny na střechách brněnských domů přinese městu nejméně 43 gigawatthodin solární elektřiny ročně a emise CO2 sníží o 36 000 tun. Během několika let chce Brno osadit střechy přibližně 650 budov v majetku města či městských společností.

reklama