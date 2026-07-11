Salát na střeše přežije i extrémní vedra, ukázala farma na jedné z hal v Liberci
Projekt Salát na střeše tehdy ještě studentky architektury Terezy Nalezené zvítězil v soutěži Start-up Technické univerzity Liberec v roce 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Před dvěma lety ho v pilotním projektu otestovala na střeše jedné z budov v kampusu univerzity, loni se posunul do další fáze. Stojany se salátem nebo bylinkami v živném roztoku jsou v Liberci třeba v zoologické zahradě, na střeše garáže nebo u kavárny v jednom z vnitrobloků. Farma na střeše společnosti DB Schenker je největší, zabírá kolem 100 metrů čtverečních.
Farma vznikla ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, která monitoruje její environmentální přínosy. Už pilotní projekt na univerzitní střeše ukázal, že podobná instalace dokáže ochladit povrch střechy až o 20 stupňů Celsia. "Nejenže sníží přehřívání střech, ale zároveň se v noci teplota udržuje stabilnější," poznamenala Nalezená. Oproti klasickým zeleným střechám je podle ní projekt levnější, není tak technicky náročný a navíc přináší ekonomickou návratnost.
Zájemců o farmu na střechu přibývá, limitující je ale zatím podle Nalezené odbyt stovek hlávek salátu. Letos tak její firma FreshRoof začala nabízet možnost objednat si bedýnku s čerstvým salátem. Firma je také registrovaná na on-line tržišti, které Liberecký kraj otevřel 1. dubna s cílem zvýšit využívání čerstvých, regionálních či ekologicky pěstovaných potravin a podpořit místní zemědělce a potravináře. Nakupovat tam mohou zatím krajské školy a sociální zařízení. "Zájem ale není, ceny přitom máme zajímavé," dodala Nalezená.
reklama