https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/salat-na-strese-prezije-i-extremni-vedra-ukazala-farma-na-jedne-z-hal-v-liberci
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Salát na střeše přežije i extrémní vedra, ukázala farma na jedné z hal v Liberci

11.7.2026 00:30 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Salát na střeše dokáže přežít i extrémní vedra, ukázala to hydroponická farma na jedné z hal v jižní průmyslové zóně v Liberci. Farma, která nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu, navíc dokáže střechu v horkých dnech efektivně ochladit. Bylo to vidět v těch vedrech, když tam člověk vylezl, v okolí farmy to bylo snesitelné, jinde na střechách bylo i 60 stupňů, řekla ČTK autorka projektu Tereza Nalezená.
 
Česko zažilo mimořádně horký závěr června, v neděli 28. června naměřili meteorologové nové absolutní teplotní maximum Česka, když v Doksanech na Litoměřicku ukázal teploměr 41,9 stupně Celsia. "Salát přežil, já jsem tomu sama nevěřila. Byla jsem tam trhat saláty pro učitelky, rozdávali jsme takové krabičky místo kytek, myslela jsem, že tam padnu, ale ten salát byl úplně v pohodě a byl obrovský, je to zajímavé, ale salátu to prostě nevadilo, salát byl spokojený," doplnila Nalezená.

Projekt Salát na střeše tehdy ještě studentky architektury Terezy Nalezené zvítězil v soutěži Start-up Technické univerzity Liberec v roce 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Před dvěma lety ho v pilotním projektu otestovala na střeše jedné z budov v kampusu univerzity, loni se posunul do další fáze. Stojany se salátem nebo bylinkami v živném roztoku jsou v Liberci třeba v zoologické zahradě, na střeše garáže nebo u kavárny v jednom z vnitrobloků. Farma na střeše společnosti DB Schenker je největší, zabírá kolem 100 metrů čtverečních.

Farma vznikla ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, která monitoruje její environmentální přínosy. Už pilotní projekt na univerzitní střeše ukázal, že podobná instalace dokáže ochladit povrch střechy až o 20 stupňů Celsia. "Nejenže sníží přehřívání střech, ale zároveň se v noci teplota udržuje stabilnější," poznamenala Nalezená. Oproti klasickým zeleným střechám je podle ní projekt levnější, není tak technicky náročný a navíc přináší ekonomickou návratnost.

Zájemců o farmu na střechu přibývá, limitující je ale zatím podle Nalezené odbyt stovek hlávek salátu. Letos tak její firma FreshRoof začala nabízet možnost objednat si bedýnku s čerstvým salátem. Firma je také registrovaná na on-line tržišti, které Liberecký kraj otevřel 1. dubna s cílem zvýšit využívání čerstvých, regionálních či ekologicky pěstovaných potravin a podpořit místní zemědělce a potravináře. Nakupovat tam mohou zatím krajské školy a sociální zařízení. "Zájem ale není, ceny přitom máme zajímavé," dodala Nalezená.

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