Salvini: Elektromobily pro všechny a za každou cenu jsou nesmysl a dárek Číně

Miroslav Vinkler 3.10.2023 19:42

Snad se povede ještě něco uhrát, co největší bruselský ekomagor Timmermans opustil post prvního mpř. EK a šel se stát novým nizozemským premiérem.

(jeho volební výsledek si s radostí vychutnám).



Jinak cena zemního plynu USA : EU v současnosti 1:6 , ano vidíte dobře ZP v USA je 6x levnější než v EU.

Což se propisuje do konkurenceschopnosti , EU se s Německem potácí, americká ekonomika jde celkem dobře.

V r. 2021 bylo € za 1.2 $ , dnes je to 1.07 .



