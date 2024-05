Samec vysokohorské asijské šelmy irbise Nanschan se v plzeňské zoo dožil 20 let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Dvacáté narozeniny oslavil v plzeňské zoologické zahradě samec irbise horského Nanschan. Ve svém věku, který by v přepočtu na lidský život odpovídal 95 až 100 rokům, je za poslední dobu rekordmanem mezi velkými kočkovitými šelmami zahrady. Žádný lev, tygr či levhart se v Plzni v posledních dvou desetiletích tak vysokého věku nedožil, řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.

Vysokohorská šelma, známá také pod názvem sněžný levhart, obývá horské masivy Střední Asie a je zařazen mezi zranitelné druhy. Oslavenec, který před několika lety ve výběhu se skálou ovdověl, nyní sdílí expozici se svou vnučkou Mirou, přivezenou ze zoo v Lipsku. Do Plzně přijel rovněž z Německa, chovatelé ho přivezli jako půlroční mládě spolu s bratrem Makanem z Berlína v listopadu 2004. Předtím zoo tento druh nechovala. Makan později odjel do jiné zahrady a Nanschan dostal v roce 2007 o rok mladší partnerku Jamilu. Následující rok se poprvé narodila mláďata Assam a Asuka. Celkem měli Nanschan a Jamila ve třech vrzích čtyři mláďata, po světě žije několik jejich vnoučat.

I když apetit Nanschanovi stále nechybí a v zoo si pochutnal na narozeninovém králíkovi, neduhy stáří jsou na něm už znát, připustil Vobruba. "Hůř se už pohybuje, ale stále využívá obě patra svého venkovního výběhu," řekl. Sněžní levharti jsou podle něj často považováni za nejkrásnější šelmy na světě. Mohou za to jejich světlé oči a skvrnitý smetanově plavý hustý kožich, který zvířata chrání před vysokohorskou zimou. Byl ale také důvodem, proč byli irbisové často loveni pro kožešiny. Samci mohou i s ocasem měřit kolem dvou metrů a vážit 50 kilogramů. Jsou robustní, ale velice obratní. Dokážou skočit až osm metrů daleko. Na jídelníčku irbisů v plzeňské zoo jsou králíci, drůbež a hovězí.

"Nanschan je nyní nejstarší a nejdéle žijící kočkovitou šelmou v zoo Plzeň a za poslední roky věkovým rekordmanem. Dožití velkých kočkovitých šelem v zoologických zahradách je kolem 17 až do 20 let, jen výjimečně se dožijí vyššího věku," řekl Vobruba. V Plzni žili v poslední době šelmí senioři například tygřice ussurijská Tsamara a lev berberský Vilík, kteří se dožili věku kolem 19 let.

