Samosprávy se zúžením seznamu akceleračních zón počítaly
"Akcelerační zóny podporujeme, stejně jako komunitní energetiku a obnovitelné zdroje. Se zúžením území jsme počítali, neboť jsme již v připomínkách upozorňovali na nerealisticky naddimenzovanou rozlohu akceleračních zón," řekl předseda SMS ČR Petr Halada. Zdůraznil, že oznámené zúžení nevnímají samosprávy negativně, protože stavět lze i mimo tyto zóny.
Z průzkumu SMS ČR, kterého se zúčastnilo asi 750 samospráv, vyplývá, že většina obcí má zájem o obnovitelné zdroje. Za žádných okolností je ve svém katastru nechce 16 procent obcí.
Motivací jsou pro obce především konkrétní přínosy, 68 procent uvedlo zlevnění ceny elektrické energie pro obec a místní obyvatele. Pokud by v sousední obci plánovali výstavbu větrné elektrárny, tři čtvrtiny obcí by se podle průzkumu zaměřily na hledání přínosů pro sebe a své obyvatele, například formou vytvoření energetické komunity. Zhruba čtvrtina by proti záměru aktivně vystupovala.
Vládní plán na zavedení akceleračních zón vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy. Jde o vytipovaná území, kde je předem vyhodnocen minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory je zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na rok. Pro obce, které se v zónách nacházejí, zákon slibuje finanční bonusy a podíly z vyrobené elektřiny.
reklama
Online diskuse
pepa knotek16.4.2026 19:04
Karel Valenta16.4.2026 20:20
Když to většina obcí chce, tak proč se tu nyní vyhlašují zbytečně akcelerační oblasti ?