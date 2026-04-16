https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/samospravy-se-zuzenim-seznamu-akceleracnich-zon-pocitaly
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Samosprávy se zúžením seznamu akceleračních zón počítaly

16.4.2026 12:24 (ČTK)
Diskuse: 2
Větrná elektrárna
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | hrk422 / Shutterstock
Samosprávy se zúžením seznamu akceleračních zón, které umožní rychlejší povolení stavby větrných a solárních elektráren, počítaly. Většina samospráv obnovitelné zdroje podporuje, největší motivací pro ně je zlevnění ceny elektrické energie pro obec a místní obyvatele, uvedlo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).
 
Návrh akceleračních zón aktuálně na území Česka zahrnuje 94 míst. Z dříve vytyčených 110 ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo 16 lokalit. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.

"Akcelerační zóny podporujeme, stejně jako komunitní energetiku a obnovitelné zdroje. Se zúžením území jsme počítali, neboť jsme již v připomínkách upozorňovali na nerealisticky naddimenzovanou rozlohu akceleračních zón," řekl předseda SMS ČR Petr Halada. Zdůraznil, že oznámené zúžení nevnímají samosprávy negativně, protože stavět lze i mimo tyto zóny.

Z průzkumu SMS ČR, kterého se zúčastnilo asi 750 samospráv, vyplývá, že většina obcí má zájem o obnovitelné zdroje. Za žádných okolností je ve svém katastru nechce 16 procent obcí.

Motivací jsou pro obce především konkrétní přínosy, 68 procent uvedlo zlevnění ceny elektrické energie pro obec a místní obyvatele. Pokud by v sousední obci plánovali výstavbu větrné elektrárny, tři čtvrtiny obcí by se podle průzkumu zaměřily na hledání přínosů pro sebe a své obyvatele, například formou vytvoření energetické komunity. Zhruba čtvrtina by proti záměru aktivně vystupovala.

Vládní plán na zavedení akceleračních zón vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy. Jde o vytipovaná území, kde je předem vyhodnocen minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory je zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na rok. Pro obce, které se v zónách nacházejí, zákon slibuje finanční bonusy a podíly z vyrobené elektřiny.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pk

pepa knotek

16.4.2026 19:04
Samosprávy jsou údajně pro, ale obyvatelstvo v dotčených oblastech a zejména majitelé nemovitostí jsou proti.
Odpovědět
KV

Karel Valenta

16.4.2026 20:20
"Většina samospráv obnovitelné zdroje podporuje, největší motivací pro ně je zlevnění ceny elektrické energie pro obec a místní obyvatele, uvedlo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)."
Když to většina obcí chce, tak proč se tu nyní vyhlašují zbytečně akcelerační oblasti ?
Odpovědět
 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist