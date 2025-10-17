Saúdský ministr uvedl, že bez energetické bezpečnosti nelze řešit klima
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) naopak tvrdí, že pokud to svět myslí vážně s naplňováním klimatických cílů, nemělo by se již investovat do žádných nových ropných a plynových projektů.
Saúdská Arábie má silný globální vliv díky svým rozsáhlým zásobám ropy. V současné debatě o dopadech klimatických změn, které podle odborníků urychluje spalování fosilních paliv, však odmítá přistoupit na opatření, která by snížila jejich spotřebu, uvedla dříve agentura Reuters.
Saúdská Arábie i v době ruské invaze na Ukrajinu udržuje dobré ekonomické vztahy s Moskvou, se kterou spolupracuje v oblasti energetiky a technologií pro výrobu elektřiny. Obě země stojí v čele skupiny OPEC+, která sdružuje státy OPEC a její spojence. Saúdská Arábie se pro Rusko stala klíčovým partnerem poté, co Evropa uvalila na Moskvu sankce v reakci na válku na Ukrajině.
