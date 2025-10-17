https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/saudsky-ministr-uvedl-ze-bez-energeticke-bezpecnosti-nelze-resit-klima
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Saúdský ministr uvedl, že bez energetické bezpečnosti nelze řešit klima

17.10.2025 00:57 | MOSKVA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Bez energetické bezpečnosti a hospodářské prosperity nelze řešit otázky udržitelnosti a klimatu. Prohlásil to saúdský ministr energetiky princ Abdal Azíz bin Salmán na konferenci Ruský energetický týden v Moskvě, napsala agentura Reuters.
 
Generální tajemník Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Haísám Ghais na téže konferenci zdůraznil, že svět bude potřebovat výrazně více energie, než spotřebovává dnes. Podle něj si ropa i v roce 2050 udrží zhruba 30procentní podíl na světových zdrojích energie a celková poptávka po primární energii do té doby vzroste o 23 procent.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) naopak tvrdí, že pokud to svět myslí vážně s naplňováním klimatických cílů, nemělo by se již investovat do žádných nových ropných a plynových projektů.

Saúdská Arábie má silný globální vliv díky svým rozsáhlým zásobám ropy. V současné debatě o dopadech klimatických změn, které podle odborníků urychluje spalování fosilních paliv, však odmítá přistoupit na opatření, která by snížila jejich spotřebu, uvedla dříve agentura Reuters.

Saúdská Arábie i v době ruské invaze na Ukrajinu udržuje dobré ekonomické vztahy s Moskvou, se kterou spolupracuje v oblasti energetiky a technologií pro výrobu elektřiny. Obě země stojí v čele skupiny OPEC+, která sdružuje státy OPEC a její spojence. Saúdská Arábie se pro Rusko stala klíčovým partnerem poté, co Evropa uvalila na Moskvu sankce v reakci na válku na Ukrajině.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hamburk Foto: Udo Schuldt Flickr Obyvatelé Hamburku v referendu schválili přísnější klimatické cíle Kontejnerová loď Foto: Depositphotos USA hrozí sankcemi a vízy zemím podporujícím snížení emisí z lodní dopravy Cyklodoprava Foto: pxfuel Ekologičtí aktivisté z Evropy a z Afriky míří na konferenci do Brazílie na kole

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 32

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 45

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 36
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist