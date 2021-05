Schválený Národní plán obnovy kritizuje Hospodářská komora i ekologické organizace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | pxhere "Kromě této nekoncepční rošády plán ukazuje na hlubší problémy klimatické politiky - její setrvalou nesystémovost a nízkou efektivitu, která plyne z nízkých ambicí a intenzivního resortismu, jak vidíme například na zcela neefektivním porcování agendy sucha a adaptace na změnu klimatu mezi resorty životního prostředí a zemědělství," uvedla ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková.

Národní plán obnovy, který schválila vláda, kritizuje Hospodářská komora i zástupci některých ekologických organizací. Komoře se zejména nelíbí fakt, že poměrně málo peněz směřuje do digitální agendy, která by usnadnila podnikatelům administrativu. Dále plán podle komory nepodporuje celoživotní vzdělávání a vláda nezohlednila většinu jejích připomínek. Ekologičtí aktivisté pak kritizují, že vláda při přípravě plánu dostatečně nezohlednila boj proti klimatu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) tak muselo dodatečně do plánu doplnit zhruba sedm miliard korun, aby plán splňoval požadavek EU, že 37 procent všech investic musí směřovat do klimatických opatření.

Vláda plánuje v Národním plánu obnovy (NPO) investovat zhruba 200 miliard korun. Z toho 172 miliard korun chce Česko získat z EU. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, které by z něj měly být financovány. Největší část, zhruba 91 miliard korun, je určena na infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci. Další peníze jsou určeny na digitalizaci, vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, podporu podnikání a zdraví.

Hnutí Duha kritizovalo, že MPO při plánování nezajistilo, aby NPO splňoval základní podmínku, že 37 procent investic musí směřovat do klimatických opatření. Vláda proto podle hnutí narychlo do plánu doplnila přes sedm miliard korun ze státního rozpočtu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že na klimatické projekty půjde 41 procent z plánovaných investic.

Ekologické organizace upozorňují také na nedostatečnou veřejnou kontrolu čerpání peněz v rámci NPO. "Vzhledem ke zkušenostem s nízkou transparentností jeho přípravy je nutné umožnit nevládním organizacím a sociálním a hospodářským partnerům kontrolovat rozdělování peněz v Národním plánu obnovy v jeho Řídícím orgánu," uvedli ekologové.

Hospodářská komora upozornila, že zaslala k materiálu 92 připomínek, k většině z nich vláda přitom podle ní nepřihlédla. "Jednou z našich hlavních výtek k Národnímu plánu obnovy byla právě poměrně nízká částka směřující do digitální agendy. Pokud jsme slovy vlády „The Country For The Future“, měla by na tuto pro budoucnost klíčovou oblast ekonomického rozvoje více tlačit," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle něj peníze určené na digitalizaci směřují do projektů, které by stát musel financovat i bez NPO. "O to více by však mělo v NPO zbýt peněz na financování konkrétních digitálních projektů usnadňujících podnikání firem, které jsou v současnosti zavaleny zbytečnou administrativou a papírováním," dodal Dlouhý. Komoře se rovněž nelíbí, že plán nepočítá s podporou celoživotního vzdělávání, které je nezbytné pro konkurenceschopnost ČR.

