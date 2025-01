Sdružení obcí z Klatovska zmodernizuje úpravnu vody u nýrské přehrady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Sdružení obcí z Klatovska, které odebírá vodu z nýrské přehrady, zahájí na jaře rekonstrukci a doplnění technologie úpravny vody. Podle projektu by to mělo stát 350 milionů Kč. Investice zajistí zvýšení kvality pitné vody pro Klatovsko i Domažlicko. Stavba bude rozdělená na tři etapy a hotovo má být do pěti let. Přehrada je považována ze jeden z nejkvalitnějších velkých zdrojů pitné vody v Plzeňském kraji. ČTK to řekl starosta Nýrska Miloslav Rubáš (Volba pro Nýrsko, SNK + STAN). Na úpravnu v Milencích jsou napojené všechny obce od přehrady až do Klatov, dále Domažlice a Holýšov. Výhledově by se mohla soustava propojit se sousední bavorskou oblastí."Jak se zhoršuje klima, tak se přehrada otepluje a dochází v nádrži k nárůstu takzvaných pikosinic, těžko filtrovatelných současnou technologií, takže se bude kompletně měnit, navíc už je dožitá," uvedl Rubáš. Další nežádoucí látky už do přehrady nejdou. "Před lety se vybudovala kanalizace v údolí pod Ostrým, tedy na Zelené Lhotě a na Hamrech, takže se v podstatě všechno čistí," řekl. Díky úpravně budou města a obce připraveny na další zhoršování klimatických podmínek i na zpřísnění legislativy.

Úpravnu zmodernizuje Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy, kde jsou Klatovy, Dešenice, Nýrsko, Janovice, Strážov, Bezděkov a Švihov. Na předávacím místě v Hluboké kupují upravenou vodu také Domažlice, Kdyně, Holýšov a Horšovský Týn.

"Bylo ukončené výběrové řízení, teď probíhá vyhodnocení," řekl Rubáš. Stavba by měla začít na jaře, ale závisí to i na přislíbené dotaci z ministerstva zemědělství kolem 50 milionů Kč. Sdružení, které si na úpravnu vezme úvěr, naspořilo za 30 let zhruba třetinu nákladů.

Kapacita úpravny se rozšiřovat nebude. Původně byla stanovená na 440 vteřinových litrů, ale protože teď odběry nejsou tak velké, ta se podle starosty přebuduje zhruba na poloviční kapacitu, v níž bude ještě rezerva. "Ale pokud by se potřebovala rozšířit, tak je to o přidání jedné filtrační komory, a to už by nebyla tak velká investice jako teď," řekl starosta.

Zájem o propojení soustav má provozovatel vodárenské sítě z oblasti Deggendorfu a sestavuje tým odborníků. "Mají obavy z vlivu klimatických změn na podzemní vody, které používají jako zdroj pitné vody. A je to důležité i pro nás, protože v okamžiku nějaké kontaminace bychom měli také my náhradní zdroj z německé strany," uvedl Rubáš. Další jednání v úpravně bude v pátek, Němci mají financovat studii proveditelnosti.

Kraj podle Rubáše ještě nedávno zvažoval, že by se z úpravny vedla rourou pitná voda až do Plzně. Příprava nabrala na intenzitě předloni, kdy chtěl Volkswagen postavit továrnu na baterie do elektromobilů v Líních u Plzně, která ale nevznikne. Na propojení už byly vypracovány studie. Plzeň se ale nakonec rozhodla, že vybuduje potrubí z vodní nádrže České údolí za městem.

Přehradní nádrž Nýrsko byla dokončena v roce 1969, úpravna vody v Milencích v roce 1986.

