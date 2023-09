Se zaváděním komunální energetiky může obcím pomoci nástroj Energie pro města

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Se zaváděním komunální energetiky a orientací v této problematice může městům i menším obcím pomoci nástroj Energie pro města. Poradit může například se zavedením fotovoltaické elektrárny. Bezplatný nástroj tento týden přestavil zástupce expertní skupiny Frank Bold, která za jeho vytvořením stojí.

Obce mají podle experta na energetiku a právníka ze skupiny Frank Bold Jana Bakuleho v souvislosti s energetickou krizí tendenci být nezávislejší na dodavatelích elektřiny a snaží se najít cestu, jak mohou část zajistit samy. Nástroj podle něj může pomáhat obcím začít s obecní energetikou například projektem fotovoltaické elektrárny.

Energie pro města na základě vyplněného dotazníku s informacemi o obci a její energetické situaci nabídne analýzu komunální energetiky s doporučeními na míru. Součástí analýzy je takzvaný krokoměr projektu fotovoltaické elektrárny, který shrnuje situaci obce v procesu a to, jak má postupovat dál. Nabízí také vysvětlení pojmů.

Analýza vychází ze čtyř kategorií otázek, kterými se musí obec v souvislosti s rozvojem energetiky zabývat. Věnuje se technické a ekonomické připravenosti, právní přípravě a možnostem zapojení do projektů komunální energetiky.

Podle starosty obce Prosetín Michala Vychroně je nástroj užitečný mimo jiné proto, že může občanům transparentně a srozumitelně ukázat, co obec udělala a co zanedbala. Označí podle něj také nejrizikovější místa, kterým bude obec v procesu zavádění komunální energetiky čelit. Podle tajemníka Aše Václava Staška je Energie pro města užitečná pro obce, které už se komunální energetikou zabývají, i pro ty, co o tom teprve uvažují. Analýza podle něj umožňuje vidět energetickou koncepci města v celku, zvážit více zdrojů a následně se rozhodnout.

