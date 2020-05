Sečení trávy u silnic Zlínského kraje přijde nejméně na 26 milionů Kč

Lukáš Kašpárek 27.5.2020 08:30

Taková údržba silnic je zřejmě v pořádku, zvlášť pokud se neseká celá plocha porostu "na čisto", ale co je velice špatně je to, jak probíhá údržba travních porostů kolem dálnic v režiji ŘSD.... tam to sekají na anglický trávník a to na obřích plochách i třeba 50-100m od tělesa dálnice a to třeba i 5-7x ročně, takže se jim dokonce daří dohnat travní porost do stavu letní dormance a to je tedy ve volné krajině opravdu prasárna s mnoho negativními dopady (vysychání krajiny, ohřívání krajiny, zvyšuje se prašnost, zvyšuje se eroze, atd.).... to je trestuhodné počínání, které navíc stojí obří částky, které mohli ŘSD využít k lepší údržbě plotů, značení, atd.... co by jsme ale mohli chtít od státem řízené firmy, že.....

