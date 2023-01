Šéfem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus, Správu Pražského hradu povede Novák

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | šJů / Wikimedia Commons Zákaz vstupu do Lánské obory u Klíčavské přehrady (v obci Běleč).

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus a Správu Pražského hradu povede Jan Novák. Do funkcí je k 2. lednu jmenoval na základě doporučení výběrové komise prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Kancelář prezidenta republiky o tom dnes informovala na webu . Rus v čele lánské lesní správy nahradil Miloše Baláka, který rezignoval loni v říjnu s platností ke konci roku 2022. Novák obsadil místo ředitele Správy Pražského hradu po Ivo Velíškovi, kterého Mynář loni na podzim odvolal.

Prezidentská kancelář v prosinci zveřejnila informace o průběhu výběrových řízení na zmíněné funkce a to, že komise, v níž byl vedle zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky například i státní tajemník ministerstva vnitra, do nich doporučila Rusa a Nováka. Novák byl tehdy dočasně pověřen řízením Správy Pražského hradu. Do výběrového řízení na ředitele lánské lesní správy se přihlásilo pět uchazečů, jeden v jeho průběhu odstoupil. O místo ředitele Správy Pražského hradu se spolu s Novákem ucházel ještě jeden člověk.

Novák působil na Pražském hradě za všech tří českých prezidentů. Od roku 2015 byl ředitelem administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky. Byl také vedoucím úřadu vlády. Rus je někdejším severočeským ředitelem Lesů České republiky, uvedl před časem Deník N.

Balák, kterého Rus v čele Lesní správy Lány nyní vystřídal, čelil před soudem obžalobě z ovlivňování veřejných zakázek v Lánské oboře. Soud ho poslal pravomocně na tři roky do vězení, prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost a Balák ve své funkci zůstal. Další soud pak Baláka odsoudil v kauze těžby kamene v Lánské oboře k peněžitému trestu 870 000 korun a dvouletému zákazu činnosti v organizacích, které spravují státní majetek. Rozsudek není pravomocný, věcí se bude zabývat Krajský soud v Praze.

Velíšek na Pražský hrad nastoupil v únoru 2004, ředitelem Správy Pražského hradu (SPH) byl od roku 2005, kdy jej výkonem funkce pověřil tehdejší prezident Václav Klaus. SPH je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Kancelář prezidenta republiky. Vedle areálu Pražského hradu se stará také o lánský zámek. V popisu práce tak má mimo jiné i péči o hradní a lánské památky.

Velíšek loni v říjnu serveru Deníku N řekl, že mu důvod odvolání Mynář nesdělil. "Nevím, že bych něco provedl, ani mi nebylo nic konkrétně sděleno," uvedl. Velíšek tvrdí, že o odvolání nebyl předem ani informován.

