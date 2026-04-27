Sehnat půdu v Praze není pro malé farmáře problém, chybí jim metodika
Říhova slova o dobré dostupnosti půdy v Praze potvrdila i Klára Hrdá ze spolku Semínkovna. Podmínkou, aby Praha zájemcům umožnila farmaření na městských pozemcích, je podle ní ekologický způsob hospodaření, tedy bez používání chemických prostředků.
Provozovatelé další z malých farem v Prokopském údolí hospodaří na třech pozemcích, jeden z nich vlastní, další dva si pronajímají od města. Pěstují zeleninu, chovají slepice a tvoří i vlastní kompost. Využívají principy regenerativního zemědělství, které se zaměřuje na obnovu zdraví půdy a zvýšení biodiverzity. Jejich zákazníci si vypěstované produkty vyzvedávají přímo u nich. Podle Lucie Gallagherové, která farmu spolu s manželem provozuje, je pro malé farmáře v Praze často těžké vytvořit si pravidelný okruh zákazníků.
"V Praze se totiž lidé rychle mění, nemají čas nebo jim život přinese jiné priority. Ale vytvořili jsme si okruh blízkých lidí, kteří se zapojují dlouhodobě. Pomáhají, přijdou na brigádu, posedí u ohně," řekla. Na podobném principu fungují i další malé farmy, které tímto způsobem přispívají ke zlepšení sousedských vztahů a rozvoji komunitního života obecně.
Více o městských farmách se mohli lidé dozvědět na festivalu 48 hodin městského zemědělství, který se konal o víkendu v Praze.
