Sele ulovené na Frýdecko-Místecku mělo v sobě nebezpečného parazita svalovce
Svalovec vyvolává onemocnění zvané trichinelóza, které provázejí horečky, třes, nevolnosti, bolesti svalů a další komplikace. Nemoc může v krajním případě skončit i smrtí. K posledním úmrtím v Česku došlo v 50. letech minulého století. Člověk se může nakazit při konzumaci nedostatečně tepelně zpracovaného masa. U domácích prasat v Česku se parazit dlouhodobě nevyskytuje.
"Právě kvůli uvedeným rizikům jsou v České republice dlouhodobě povinně na přítomnost svalovce vyšetřována všechna ulovená i obchodovaná prasata divoká i na jatkách porážená prasata domácí a koně," uvedl mluvčí.
Loni bylo v ČR vyšetřeno na trichinely více než 206 000 divokých prasat. "K potvrzeným případům výskytu parazita u divočáků dochází velmi zřídka, ale stále se takové případy vyskytují," uvedl Vorlíček.
Letos veterináři prokázali svalovce u divokého prasete uloveného v Bukovci na Frýdecko-Místecku v blízkosti polských a slovenských hranic. Předtím podobný nález učinili v roce 2019 na Uherskohradišťsku. V letech 2021 až 2023 byly zaznamenány čtyři případy trichinel u divočáků dovezených z Polska či Německa.
Kromě prasat parazituje svalovec mezi domácími zvířaty nejvíce u psů, koček a koní. Z divokých zvířat jsou to kromě prasat drobní hlodavci, lišky, nutrie, tchoři, jezevci, vlci, medvědi, hyeny, lvi nebo mořští savci.
reklama