https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sele-ulovene-na-frydecko-mistecku-melo-v-sobe-nebezpecneho-parazita-svalovce
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sele ulovené na Frýdecko-Místecku mělo v sobě nebezpečného parazita svalovce

19.9.2025 19:44 | BRUZOVICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Sele divokého prasete ulovené na Frýdecko-Místecku mělo v sobě nebezpečného parazita svalovce. Jeho přítomnost potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci. Letos jde o druhý potvrzený výskyt v Česku, předtím nebyl tento parazit u zvířat zaznamenán více než pět let, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
 
Ulovené sele, které vážilo necelých 30 kilogramů, bylo zlikvidováno v asanačním podniku. "Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s nálezem nařídila uživateli honitby mimořádná veterinární opatření. Ta mimo jiné zakazují manipulaci s černou zvěří a zvěří vnímavou na trichinelu ulovenou v honitbě v katastru Bruzovice až do obdržení vyhovujících laboratorních výsledků," uvedl Vorlíček.

Svalovec vyvolává onemocnění zvané trichinelóza, které provázejí horečky, třes, nevolnosti, bolesti svalů a další komplikace. Nemoc může v krajním případě skončit i smrtí. K posledním úmrtím v Česku došlo v 50. letech minulého století. Člověk se může nakazit při konzumaci nedostatečně tepelně zpracovaného masa. U domácích prasat v Česku se parazit dlouhodobě nevyskytuje.

"Právě kvůli uvedeným rizikům jsou v České republice dlouhodobě povinně na přítomnost svalovce vyšetřována všechna ulovená i obchodovaná prasata divoká i na jatkách porážená prasata domácí a koně," uvedl mluvčí.

Loni bylo v ČR vyšetřeno na trichinely více než 206 000 divokých prasat. "K potvrzeným případům výskytu parazita u divočáků dochází velmi zřídka, ale stále se takové případy vyskytují," uvedl Vorlíček.

Letos veterináři prokázali svalovce u divokého prasete uloveného v Bukovci na Frýdecko-Místecku v blízkosti polských a slovenských hranic. Předtím podobný nález učinili v roce 2019 na Uherskohradišťsku. V letech 2021 až 2023 byly zaznamenány čtyři případy trichinel u divočáků dovezených z Polska či Německa.

Kromě prasat parazituje svalovec mezi domácími zvířaty nejvíce u psů, koček a koní. Z divokých zvířat jsou to kromě prasat drobní hlodavci, lišky, nutrie, tchoři, jezevci, vlci, medvědi, hyeny, lvi nebo mořští savci.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bažant Foto: Andy Rogers Flickr Myslivci v Jihočeském kraji ulovili v uplynulé sezoně 185 200 kusů zvěře Kamzík horský Foto: xulescu_g Flickr Obvinění z pytláctví čelí muž, jenž zastřelil kamzíka v honitbě na Českolipsku Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Ústí nad Labem apeluje na občany, aby nekrmili přemnožená divoká prasata

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 1

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 11

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 209

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2

Analýza: Solární energie pokryla větší procento spotřeby elektřiny v ČR než loni

Diskuse: 145
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist