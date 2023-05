Senát možná schválí zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Senát by měl schválit zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který by měl zrychlit, zpřehlednit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí. Horní parlamentní komoře to dnes doporučil její ústavně-právní výbor. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Stavebník by měl podle předlohy na jednom místě získat veškerá potřebná povolení.

Návrh souvisí s vládní novelou stavebního zákona. Spolu s ní má celkově zajistit, aby žadatel o stavební povolení ho obdržel snáze a nemusel zjišťovat stanoviska dotčených úřadů. Stanovisko by za něj mohl zjišťovat stavební úřad.

Pirátská senátorka Adéla Šípová navrhovala v souvisejících novelách obnovit obecné právo spolků, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, na účast v povolovacích řízeních, o což se snažili i její straničtí kolegové ve Sněmovně. Podpořila ji Hana Kordová Marvanová (ODS). Naopak předseda výboru Tomáš Goláň a předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09 prosazovali přijetí novel beze změn. Hraba jejich podobu označil jako "maximálně možný kompromis". Výbor nakonec k novelám žádné doporučení nepřijal.

Sněmovna v souvisejících novelách rozšířila v zákoně o ochraně přírody a krajiny možnost účasti veřejnosti na povolovacích řízeních. Nově by se podle návrhu mohly ochranářské spolky opět účastnit povolovacích řízení souvisejících s nově zaváděným JES, která se týkají kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

JES má zahrnout také stanovisko k posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA. Stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud více zákonů vyžaduje shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou.

reklama