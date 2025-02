Senát schválil rituální porážky zvířat pro obchod s jejich masem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Senát dnes i přes obavy odpůrců schválil uzákonění rituální porážky hospodářských zvířat pro účely obchodování s jejich masem. Novelu veterinárního zákona, která je umožní, nyní dostane k podpisu prezident. Dva senátní výbory přitom doporučily předlohu vrátit Sněmovně s návrhem na vypuštění rituálních halal nebo košer porážek. Pro schválení novely dnes hlasovalo 35 senátorů, což byl přesně nejnižší potřebný počet. Halal a košer porážky dosud upravuje zákon proti týrání zvířat. Umožňuje je však pouze pro potřeby církví a náboženských společností.Nové podmínky pro rituální porážky prosadila do novely ve Sněmovně čtveřice poslanců v čele s lidovcem Karlem Smetanou. Cílem jejich povolení pro komerční účely je, aby se zvířata k porážce podle náboženských pravidel nemusela vyvážet živá do zahraničí, především do Turecka. Místo nich by se vyvážely až produkty. Odpůrci z řad senátorů dnes vyjadřovali obavy hlavně z toho, že zvířata budou při takové porážce trpět. Zastánci rituálních porážek naopak argumentovali tím, že zvířata budou trpět při transportu. Zákon stanoví, že porážené zvíře bude muset být omráčené elektrickým proudem.

Novela také ukládá provozovatelům jatek od příštího roku zavést na vykládce a v prostorách pro přesuny zvířat povinně kamerové systémy, aby bylo možné sledovat, jak jejich zaměstnanci zacházejí se zvířaty. Ochránci zvířat to považují za nedostatečné, podle nich by kamery měly být ve všech prostorách jatek. Uzákonění kamer na jatkách je podle vlády reakcí na excesy při zacházení se zvířaty v několika jatečních provozech. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) označil předlohu hlavně za antibyrokratický balíček, který má ulevit zemědělcům a potravinářům od administrativy.

Dolní komora novelou také rozšířila ochranu psů před jejích týráním. Nesmějí být dlouhodobě uvazováni. Sněmovna také schválila elektronické rybářské povolenky. Lidé je budou moci rybářské stráži ukazovat z aplikace v mobilním telefonu. Podle ministra Výborného obsahuje předloha celkem 35 změn snižujících administrativní zátěž, týkají se například omezení některých podmínek a kontrol. Ruší se například povinnost chovatelů vypracovávat pohotovostní plány.

Debata o rituálních porážkách zabrala největší část rozpravy, která trvala přes dvě hodiny. Ministr Výborný poukazoval třeba na to, že nyní se živá jatečná zvířata vozí v kamionech často tisíce kilometrů daleko. Když kamion překročí hranice EU, ztrácejí úřady jakoukoli kontrolu nad tím, jak personál se zvířaty zachází, zdůraznil. Naproti tomu jatka budou muset žádat o licenci, která se bude každoročně obnovovat.

Uvedl, že v předchozích dvou letech se z tuzemska vyvezlo ročně kolem 15 000 kusů živého dobytka mimo země EU. Vyvezl se například do Turecka, Kosova, Iráku nebo Libanonu. To ale podle něj neznamená, že nyní se uskuteční stejné množství rituálních porážek. Zopakoval, že nyní se zvířata vyvážejí do Polska, kde jsou poražena a z Polska se pak vyváží jejich maso do cílových zemí. Jiří Čunek (KDU-ČSL) v této souvislosti podotkl, že Poláci musí mít z debaty senátorů ohromnou radost.

Hana Kordová Marvanová (klub ODS a TOP 09) naproti tomu argumentovala tím, že v zákoně není uložena povinná přítomnost veterinárního lékaře. Poukazovala i na to, že povolení bude vydávat pouze ministerstvo a veterinární správě ho jen pošle na vědomí. Nevěří tomu, že tyto porážky budou probíhat řádně. Róbert Šlachta řekl, že jde o krok zpět v ochraně zvířat, který neobsahuje dostatečné záruky proti jejích týrání. "Jestli někdo v ČR potřebuje halal maso, ať si ho dováží," prohlásil.

Naopak návrh na schválení zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou vznesl senátor z klubu KDU-ČSL a nezávislých Josef Klement. Senátor STAN Petr Štěpánek se návrhu na rituální porážky zastal. Označil ho za humánnější než současný stav. Poukazoval na to, že třeba jen do Libanonu se předloni vyvezlo 4000 kusů dobytka. Odmítl také, že by bylo něco špatného na tom, že jde o novinku ve prospěch podnikání. Zpracovatelé masa podle něj budou mít aspoň nějaký výdělek.

