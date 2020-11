Senátoři chtějí nechat obcím víc z poplatku za ukládání odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kanvag / Shutterstock Zákon počítá mimo jiné s šestiletým odkladem skládkování odpadu na rok 2030. Zároveň umožní zvyšovat poplatky za ukládání odpadu. Maximální hranice poplatku, který vybírají za odpad obce od svých obyvatel, by se mohla zvýšit z 1000 korun na 1200 korun ročně.

Obce by si podle senátního hospodářského výboru měly do budoucna ponechat nejméně dvě pětiny výnosu z poplatků za ukládání využitelného odpadu. Výbor tak doporučil upravit návrh nového zákona o odpadech, podle něhož by obce měly od roku 2030 nárok jen na pětinu výnosu. Zbytek má být příjmem Státního fondu pro životní prostředí.

V případě skládkování zbytkových odpadů chce výbor obcím ponechat polovinu výnosů. Návrh zákona počítá s tím, že obce by směly dostat jen dvě pětiny výnosů. Normu projedná Senát koncem příštího týdne.

Zákon počítá mimo jiné s šestiletým odkladem skládkování odpadu na rok 2030. Zároveň umožní zvyšovat poplatky za ukládání odpadu. Maximální hranice poplatku, který vybírají za odpad obce od svých obyvatel, by se mohla zvýšit z 1000 korun na 1200 korun ročně. Svoz odpadu by se mohl účtovat podle množství odpadu, podle jeho hmotnosti nebo objemu, nebo v jejich kombinaci.

Předloha má zavést motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálního odpadu. Obcím umožní ukládat část odpadu na skládku za nynějších 500 korun za tunu. Pro příští rok by to bylo 200 kilogramů na obyvatele, přičemž hodnota se má postupně snižovat až na 120 kilogramů v roce 2029. Až nad tuto hmotnost by poplatek činil příští rok 800 korun za tunu odpadu, každoročně by rostl na 1850 korun za tunu v roce 2029.

