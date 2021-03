Sépie jsou při testu sebeovládání stejně chytré jako děti

Zbyněk Šeděnka 10.3.2021 16:40 Reaguje na Karel Zvářal

Mozek asi nebude pro přežití to nejdůležitější. Kupříkladu medůzy se na Zeměkouli vyskytují nějakých 600 - 700 miliónů let, mozek nemají a přes to se dokáží úspěšně adaptovat na nejrůznější podmínky. Dokonce kolonizují i nová teritoria jako třeba některé vodní plochy u nás. Oproti tomu člověk mozek má, vyskytuje se na Zeměkouli pár set tisíc let a v poslední době dělá vše pro to, aby svůj druh z tohoto světa odstranil. Když to zrekapituluji, mozkem to asi fakt není.

