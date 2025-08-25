Šest z deseti Čechů vidí ve změně klimatu výrazný vliv lidí a má z ní obavy
O tom, že klima se na zemi v posledních 100 letech mění, je přesvědčeno 59 procent lidí, pravděpodobně se mění podle 35 procent. Jen dvě procenta dotázaných uvedla, že se klima určitě nemění. Změn klimatu se velmi obává devět procent lidí v Česku a spíše z nich má strach 52 procent. Obavy naopak nemá 35 procent.
Zásadně lidská činnost ke změnám přispívá podle 23 procent a velmi podle 41 procent. Žádný vliv lidské činnosti na klima nevidí dvě procenta, podle 32 procent lidé ke změnám přispívají trochu.
Osobní zodpovědnost za změnu klimatu cítí 32 procent, zodpovědnost spíše nepociťuje 46 procent a rozhodně necítí 18 procent. "Výsledky ukazují, že ženy si oproti mužům častěji myslí, že lidská činnost přispívá ke klimatické změně a také se častěji cítí zodpovědné za změny klimatu," uvedlo CVVM.
Pokud by lidé změnili své chování, může to změnu klimatu zpomalit podle 78 procent dotázaných a úplně zastavit podle tří procent. Podle 14 procent změna lidského chování nemůže mít žádný vliv.
Špatný dopad změn klimatu na Českou republiku očekává 48 procent mužů a 46 procent žen. Dobré důsledky naopak předpokládá 39 procent mužů a 42 procent žen. Bez dopadů na Česko budou změny klimatu podle osmi procent mužů a tří procent žen.
Průzkum CVVM provedlo mezi 16. a 30. červnem. Odpovídalo 1081 lidí ve věku od 15 let.
