https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sest-z-deseti-cechu-vidi-ve-zmene-klimatu-vyrazny-vliv-lidi-a-ma-z-ni-obavy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Šest z deseti Čechů vidí ve změně klimatu výrazný vliv lidí a má z ní obavy

25.8.2025 16:44 (ČTK)
Diskuse: 1
Člověk a ŽP
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
Klima na Zemi se mění, myslí si 94 procent lidí v Česku. Šest z deseti lidí v tom vidí výrazný vliv lidské činnosti a má ze změn obavy, zjistil červnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Osobní zodpovědnost za změny klimatu cítí necelá třetina populace. Špatné dopady na Česko předpokládá téměř polovina dotázaných. Výsledky průzkumu dnes CVVM zveřejnilo na webu.
 
O změny klimatu se zajímá 51 procent lidí, čtyři procenta velmi, naopak nezájem vyjádřilo 48 procent. Devět procent změny klimatu vůbec nezajímají. Zájem roste se vzděláním lidí, z věkových skupin nejmenší zájem o změny klimatu mají lidé mezi 30 a 39 lety. Naopak nadpoloviční zájem byl mezi nejmladšími lidmi od 15 do 19 let a nejstaršími nad 65 let.

O tom, že klima se na zemi v posledních 100 letech mění, je přesvědčeno 59 procent lidí, pravděpodobně se mění podle 35 procent. Jen dvě procenta dotázaných uvedla, že se klima určitě nemění. Změn klimatu se velmi obává devět procent lidí v Česku a spíše z nich má strach 52 procent. Obavy naopak nemá 35 procent.

Zásadně lidská činnost ke změnám přispívá podle 23 procent a velmi podle 41 procent. Žádný vliv lidské činnosti na klima nevidí dvě procenta, podle 32 procent lidé ke změnám přispívají trochu.

Osobní zodpovědnost za změnu klimatu cítí 32 procent, zodpovědnost spíše nepociťuje 46 procent a rozhodně necítí 18 procent. "Výsledky ukazují, že ženy si oproti mužům častěji myslí, že lidská činnost přispívá ke klimatické změně a také se častěji cítí zodpovědné za změny klimatu," uvedlo CVVM.

Pokud by lidé změnili své chování, může to změnu klimatu zpomalit podle 78 procent dotázaných a úplně zastavit podle tří procent. Podle 14 procent změna lidského chování nemůže mít žádný vliv.

Špatný dopad změn klimatu na Českou republiku očekává 48 procent mužů a 46 procent žen. Dobré důsledky naopak předpokládá 39 procent mužů a 42 procent žen. Bez dopadů na Česko budou změny klimatu podle osmi procent mužů a tří procent žen.

Průzkum CVVM provedlo mezi 16. a 30. červnem. Odpovídalo 1081 lidí ve věku od 15 let.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
RV

Richard Vacek

25.8.2025 17:38
Do bídy nás vede ne změna klimatu, ale boj proti ní.
Drahé energie, úprk průmyslu, brzy další zdražení tepla a pohonných hmot. Nic z toho nezpůsobila změna klimatu, ale zelení khmérové v Bruselu a mezi námi.
Odpovědět

