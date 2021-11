Sev.en Energy žádá soud, aby přezkoumal rozhodnutí o výjimce pro Počerady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín

Energetická společnost Sev.en Energy žádá soud, aby přezkoumal proces rozhodnutí o emisní výjimce pro Elektrárnu Počerady. Podle Sev.en Energy se neadekvátně zkrátily lhůty pro ekologizaci výrobních bloků, a to navíc v situaci krátce po změně vlastníka elektrárny. Zkrácení výjimky může prohloubit energetickou krizi v Evropě, informoval dnes ČTK mediální zástupce Sev.en Energy Petr Dušek.

Částečná a časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a původně měla platit plošně pro všech pět bloků po dobu čtyř let. Odvolací orgán platnost zkrátil, a to u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo dále uložilo elektrárně, aby do konce listopadu příštího roku vyhodnotila efekt technik ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého na emise rtuti a navrhla případnou úpravu limitu.

"Ministerstvo rozhodovalo v atmosféře permanentního nátlaku ze strany ekologických aktivistů, kteří volali po úplném zrušení výjimky. Ti také minulý týden rozhodnutí ministerstva napadli žalobou, v níž požadují mimo jiné předběžné opatření, které by mohlo vést k okamžitému zastavení provozu největší uhelné elektrárny v zemi," uvedla Sev.en Energy.

"V době, kdy se lidé bojí příštího vyúčtování za elektřinu a v celé Evropě se mluví čím dál hlasitěji o riziku blackoutu v nadcházející zimě, je potřeba každý stabilní zdroj s nízkými výrobními náklady. Pokud nevyrobíme elektřinu v Počeradech, v lepším případě ji vyrobí někdo jiný dráž a špinavěji, v horším případě ji nevyrobí nikdo. Až bude několik týdnů bezvětří, zamračeno a pod nulou, bude na tyto úvahy už bohužel pozdě, " řekl generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Emisní výjimka umožňuje elektrárnám a teplárnám vstoupit do ekologizačního programu a s odkladem splnit nové evropské limity platné od 17. srpna 2021. Protože limity byly schváleny v nejpřísnější zvažované variantě, o tuto výjimku požádala většina uhelných zdrojů v Česku i celé Evropské unii a téměř všechny ji již i obdržely.

Ekologické organizace Greenpeace a hnutí DUHA podaly ve středu 3. listopadu žalobu na ministerstvo životního prostředí (MŽP) kvůli rozsáhlé rtuťové výjimce pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku, kterou vlastní podnikatel Pavel Tykač. Navrhují soudu, aby udělenou výjimku z emisních limitů zrušil. Ministerstvo podle nich umožnilo vypouštět čtyřnásobně vyšší množství rtuti, než stanovuje nový limit na ochranu zdraví. Rozhodnutí bylo podle organizací vydáno v době, kdy měla elektrárna limit plnit už několik týdnů, nebo být odstavena. Původní rozhodnutí o výjimce, proti kterému se ekologické organizace odvolaly, vydal úřad Ústeckého kraje.

