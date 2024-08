Severní Amerika bojuje s nadprůměrným počtem rozsáhlých lesních požárů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Severní Americe už letos plameny spálily více než 18 000 kilometrů čtverečních, což je skoro polovina rozlohy Švýcarska, a velkou část světadílu zahalily kouřem. Ve Spojených státech zuří téměř 90 rozsáhlých požárů, které stupňují letošní sezonu požárů. Podle předpovědí se na tom ale v nejbližší době patrně nic nezmění, napsal deník The New York Times (NYT).Požáry, jejichž kouř a popel se šíří po rozsáhlých částech světadílu od Rena až po Toronto a New York, se objevují prakticky denně. Rychle se šířící plameny ničí domy, farmy i lesy jsou ohořelé. V některých případech jsou požáry smrtelné.

Spojené státy od začátku roku zaznamenaly na 28 000 lesních požárů, uvedly místní úřady. Podle jejich údajů je letošní aktivita požárů v USA za poslední desetiletí nadprůměrná a rozsah zkázy už překonal celý rok 2023.

Sezona lesních požárů obvykle začíná v červnu nebo červenci a trvá do poloviny podzimu. Avšak vzhledem k tomu, že některé části Spojených států a Kanady sužují vlny veder a další jevy extrémního počasí, které se zhoršují v důsledku změn klimatu, přestávají být sezony požárů typické.

"Je možné, že požáry budou pokračovat i v září a říjnu," řekl Daniel Swain z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Minulou sobotu stále hořelo 89 velkých požárů, většina z nich na severozápadě USA a Kanady a v Kalifornii, uvedly americké úřady. Odborníky znepokojuje jejich vysoký počet a neobvyklá intenzita hned na začátku sezony.

Velkou část kanadského města Jasper ve Skalistých horách na začátku července zničil požár, který se minulý pátek stále nedařilo uhasit. Ve zbytku země hořelo téměř 4000 požárů, které zachvátily území o celkové rozloze více než 28.000 kilometrů čtverečních, informovaly kanadské úřady.

Na severu Kalifornie v červenci vypukl požár nazvaný Park Fire, který založil muž, když do příkopu stlačil hořící auto. Za necelé čtyři týdny se požár stal čtvrtým nejrozsáhlejším v historii státu. Plameny se teď snaží uhasit více než 6000 lidí, uvedli kalifornští hasiči. Tisíce dalších hasičů bojují s ostatními velkými požáry v Kalifornii, které šíří kouř tisíce kilometrů až do sousedních států.

Cyklus požárů, ve kterém se během let střídá vysoká požární aktivita s nízkou, není zcela neobvyklý, řekl Swain. Je však pozoruhodné, že v důsledku oteplování klimatu jsou roky s vysokou aktivitou intenzivnější. Dlouhodobý trend směřuje k extrémnějším a delším obdobím požárů, řekl Swain.

