Extrémní lesní požáry za dvě dekády zesílily na dvojnásobek, uvádí studie

Frekvence těch nejextrémnějších lesních požárů za poslední dvě desetiletí ve světě stoupla na více než dvojnásobek a podobně narostla také jejich intenzita. Podle deníku The New York Times (NYT) to uvádí studie australských vědců publikovaná tento týden časopisem Nature . Jeden z autorů označil výrazný nárůst pozorovaný na krátkém časovém úseku za šokující.Tým z univerzity v Hobartu analyzoval satelitní data z let 2003 až 2023 o více než 30 milionech požárů po celém světě. Z obřího souboru výzkumníci vybrali necelých 3000 incidentů, které považují za extrémní. Zaměřovali se při tom na celkovou energii, kterou tyto požáry vyzařovaly.

Frekvence "energeticky extrémních" ohňů podle nich za sledované období stoupla 2,2krát. Tento nárůst je téměř výhradně způsoben vývojem v Severní Americe a v severních oblastech Ruska, kde byly loni nejsilnější požáry několikanásobně častější oproti začátku století, uvádí studie. Také zjistila, že loňský rok, který byl nejteplejší od počátku měření, byl nejhorší i z hlediska intenzity požárů, píše NYT.

Vědci již delší dobu varují, že oteplování globálního klimatu poháněné emisemi z fosilních paliv přiživuje na severní polokouli podmínky pro vznik a šíření lesních požárů. V Kanadě loni plameny dohromady spálily přes 180 000 kilometrů čtverečních půdy, což byl více než dvojnásobek předchozího ročního rekordu. Spojené státy za poslední dekádu zažily tři nejničivější sezóny požárů od počátku federálních záznamů v roce 1983.

Podle týmu z Tasmánské univerzity nicméně nebyly k dispozici dostatečné důkazy o globálních trendech v aktivitě extrémních požárů. "To, že jsme detekovali tak velký nárůst na tak krátkém časovém úseku, činí ta zjištění ještě více šokující," řekl hlavní autor nové studie Calum Cunningham. "V těchto extrémních požárech vidíme na vlastní oči projevy oteplujícího se a suššího klimatu," dodal.

Rozsáhlé lesní požáry neohrožují jen lidi v dané oblasti, ale také vzdálené komunity, k nimž mohou doputovat oblaka kouře. Při loňských požárech v Kanadě kouř zhoršoval kvalitu ovzduší nejen v částech této země, ale také v oblastech ve Spojených státech, kde žijí desítky milionů obyvatel.

