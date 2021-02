Sevilla bude vyrábět elektřinu z pomerančů, má jich víc než dost

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Javier Leiva / Flickr Pomeranče, které mají původ v Asii, před asi 1000 lety přivezli Arabové. Pomerančovníky se na jihu Španělska dobře uchytily.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Každé jaro ulice španělské Sevilly příjemně provoní pomerančové květy, v zimě ale více než pět milionů kilogramů hořkého ovoce spadaného z 48 000 sevillských pomerančovníků představuje nebezpečí pro chodce a je noční můrou městských úklidových služeb, napsal deník The Guardian. Díky novému projektu však nechtěné pomeranče od nynějška budou moci posloužit k výrobě elektrické energie.

Metropole jihošpanělské Andalusie zahájila pilotní program, kdy chce vyrábět elektřinu z metanu, který vzniká při kvašení ovoce. Městská vodohospodářská společnost Emasesa se chystá v první fázi využít 35 tun ovoce k výrobě čisté energie v jedné ze sevillských čističek vod. Pomeranče poputují do již existujícího zařízení, pomocí něhož se vyrábí elektřina z organického materiálu.

"Doufáme, že brzy budeme schopni recyklovat všechny pomeranče ve městě," sdělil Benigno López, který řídí městské oddělení pro životní prostředí. Aby Sevilla tohoto cíle dosáhla, bude podle jeho odhadů muset investovat 250 000 eur (téměř 6,5 milionu korun). "Pomeranče jsou pro město problém a z odpadu nyní dostáváme přidanou hodnotu," vysvětlil López.

Pomeranče sice vypadají na stromech v Seville krásně, ale Španělé je nejedí. Na zemi často končí pod koly aut, která je rozmačkávají na kaši. Ulice jsou pak ulepené a plné much. Vedení města zaměstnává asi 200 lidí, kteří popadané ovoce sbírají.

I když se pilotní projekt zaměřuje zatím pouze na pohon čističky vod, jeho autoři plánují, že časem by se mohly přebytky takto vyrobené elektřiny dodávat do městské rozvodné sítě. Iniciátoři programu tvrdí, že potenciál je značný, také vzhledem k tomu, že ovoce by jinak skončilo na skládce nebo by bylo použito jako hnojivo. Testy podle nich ukázaly, že jedna tuna pomerančů dokáže vyprodukovat 50 kilowatthodin (kWh), což je dostatek pro denní spotřebu pěti domácností. Pokud by pak byly zužitkovány všechny pomeranče v Seville a energie z nich by byla dodána do rozvodné sítě, stačilo by to pro 73.000 domácností.

Pomeranče, které mají původ v Asii, před asi 1000 lety přivezli Arabové. Pomerančovníky se na jihu Španělska dobře uchytily. Většina pomerančů z okolí Sevilly je vyvážena do Británie, kde se z nich vyrábí marmeláda. Sevillské pomeranče jsou také hlavní složkou likérů Cointreau a Grand Marnier.

reklama