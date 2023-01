Seznam prací v Českém Švýcarsku počítá alespoň s částečným zpřístupněním soutěsek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Harmonogram prací připravený správou národního parku České Švýcarsko počítá se zpřístupněním cest, které jsou uzavřené kvůli loňskému rozsáhlému požáru. Jednou z priorit je alespoň částečně pro veřejnost otevřít soutěsky ve Hřensku. Na seznamu je i kácení sušin v oblasti okolních měst a obcí. Peníze bude správa čerpat ze svého rozpočtu, pomoc přislíbilo i ministerstvo životního prostředí, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

"Seznam prací, které je potřeba udělat i na místech, kterých se požár nedotkl, od nás odešel zavčasu na ministerstvo životního prostředí, tedy před koncem roku," řekl Salov. Ředitel správy parku Petr Kříž uvedl, že se chce ještě se zástupci ministerstva sejít a harmonogram projednat. S dokumentem budou také seznámeni starostové, doplnil Salov. "Materiál zůstává zatím interní," podotkl.

Mezi priority patří soutěsky řeky Kamenice. Cílem je oblíbenou atrakci postupně zpřístupnit, aby byla v nadcházející sezoně k dispozici alespoň v provizorním provozu. Dokument také počítá s řešením pro uzavřenou Gabrielinu stezku vedoucí z Mezní Louky k Pravčické bráně. "Šlo by buď o zabezpečení trasy nebo využití jiné varianty. Třeba najít obchůznou trasu, aby se nemuselo moc kácet," uvedl mluvčí. Stezka je v tuto chvíli lemovaná stromy, které se mohou kdykoli vyvrátit. Bezpečné nejsou ani skalní útvary.

Další prioritou je oprava vysokozátěžových bariér ve Hřensku a odstranění kůrovcových souší v Kyjovském údolí. Těžební práce by měly začít v únoru a potrvají zhruba tři měsíce. Na seznamu je řada dalších prací, jak dlouho vše potrvá, si Salov netroufl odhadnout.

Hřensko je na provozu lodiček v soutěskách Kamenice závislé. V roce 2019 je navštívilo téměř 400 000 lidí. O rok později, kdy platila několik měsíců protiepidemická opatření, to bylo zhruba 260.000 návštěvníků a v roce 2021, který byl také poznamenán pandemií, necelých 200 000. Největší propad ale obec zaznamenala loni, kdy se do soutěsek vypravilo 131.416 lidí, od propuknutí požáru zůstaly zavřené.

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek ČTK řekl, že se chce setkat s ředitelem správy parku a stav soutěsek mu ukázat. "Chci, aby se sám seznámil s aktuální situací. Teď je krásné počasí a dalo by se tam pracovat. Zatím tam nevidíme jediného geologa, ani že by se tam něco mělo kácet," uvedl Pánek. Ze strany obce je podle něj vše připravené k tomu, aby se návštěvníci do soutěsek vrátili, vstup do nich je ale kvůli nebezpečí pádu stromů a kamenů nadále zakázaný. "To, co bylo zničeno, jsme na vlastní náklady odstranili. Nečinnost parku mě znervózňuje," uzavřel Pánek.

Nejrozsáhlejší lesní požár v ČR vypukl v loni 24. července. Rozšířil se na 1060 hektarů a na jeho uhašení, které trvalo 20 dní, se podílelo 6000 hasičů se 400 kusy techniky. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

