Síkela: ČR nechce platit plyn v rublech, může podpořit letošní konec ruské ropy

Svatá Prostoto 3.5.2022 14:08 Reaguje na Miroslav Vinkler

Porušení smluv to je, jak prase, protože ty NEJSOU uzavřeny v rublech, ale v jiné měně, a nelze bez změny smluv požadovat úhradu v jiné měně, než v jaké byla smlouva uzavřena ... pokud to tato samozřejmě výslovně nepřipouští.



Když vám půjčím na týden litr, tak jste povinnen mi za týden litr vrátit. V Kč. Jedno zda to bude jeden Franta Palacký, nebo pytlík kováků, ale musí to být Kč. A já jsem povinen tu platbu přijmout. Ale nejsem povinen přijmout nějaké něco v eurech, něco v dolarech, něco ve zlotých. S tím vás mohu zvesela poslat někam. A platí to úplně stejně naopak, nemohu si vymýšlet, že mi to máte vrátit v kunách, bo v pátek zrovna jedu k moooři.

