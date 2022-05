Síkela: V balíku sankcí chybí mechanismus distribuce při zákazu dovozu ruské ropy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V šestém balíku evropských sankcí chybí mechanismus distribuce v souvislosti s případným zákazem dovozu ruské ropy do Evropské unie. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Kabinet o dalším balíku protiruských postihů bude hovořit.

Evropská komise (EK) navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Evropský blok podle ní v rámci šestého balíku protiruských sankcí rovněž odpojí od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podle diplomatů se čeká diskuse o ropném embargu. Maďarsko a Slovensko, které je odmítají podpořit, mají podle unijních činitelů dostat výjimku na dovoz ropy v příštím roce.

"Návrh teď zkoumáme. Není v něm úplně všechno, co jsem požadoval. Dnes o tom budeme jednat na vládě," řekl Síkela. "Řešíme celou řadu věcí, abychom spravedlivě rozdistribuovali ten dopad napříč Evropou," uvedl. Dodal, že v návrhu chybí mechanismus distribuce v případě nedostatků na evropském trhu.

Závislost na ruské ropě je podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) menší než na plynu. "Bude to vyžadovat společné evropské řešení, posílení dovozu ropy z ostatních zdrojů," sdělil novinářům.

Nechtěl předjímat, zda by se v souvislosti se sankcemi mohly zdražit pohonné hmoty. "Samozřejmě v okamžiku, kdy na trhu bude méně ropy, by se opravdu dalo očekávat zvýšení cen. Klíčové ale zároveň bude, jaký bude další přísun ropy z dalších zdrojů. To může ve výsledku nahradit ten balík z Ruska," dodal ministr.

Dovoz ruské ropy v minulých letech tvořil čtvrtinu veškerého ropného importu do unijních zemí. Evropská komise navrhuje ukončit do šesti měsíců dovoz surové ropy a do konce roku i upravených ropných produktů.

Návrh budou dnes probírat velvyslanci členských zemí. Zástupci Budapešti a Bratislavy dávali ještě v úterý najevo, že nejsou odstřižení od ruské ropy připraveni podpořit a podle unijních zdrojů se jim má dostat výjimky z embarga pro příští rok. O dodatečných podmínkách však chtěli jednat i vládní politici dalších zemí východního křídla unie včetně Česka.

